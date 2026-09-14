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14 сентября 2026, 14:41 Читати українською

«Укрзализныця» обновила один из самых популярных западных маршрутов

«Укрзализныця» усилила одно из самых востребованных региональных направлений Западной Украины. С 15 сентября между Львовом и Ужгородом начинает курсировать капитально отремонтированный и модернизированный электропоезд ЭПЛ2Т-002. Обновленный состав № 835/836 будет соединять областные центры и проходить через ключевые туристические и курортные локации региона.

«Укрзализныця» усилила одно из самых востребованных региональных направлений Западной Украины.

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График движения и стоимость проезда

Поезд будет курсировать ежедневно по удобному для пассажиров расписанию:

  • Из Львова: отправление в 17:28, прибытие в Ужгород в 22:46.

  • Из Ужгорода: отправление в 06:27, прибытие во Львов в 11:34.

Маршрут охватывает ряд популярных станций: Стрый, Сколе, Тухля, Славско, Воловец, Свалява и Мукачево.

Читайте также: Укрзализныця вводит гибкие тарифы: когда билеты будут дороже

Пассажирам предлагают места второго класса. Цена билета на рейс 17 сентября составляет 248,5 грн.

Сервис и оборудование вагонов

В ходе глубокой модернизации электропоезда ЭПЛ2Т-002 особое внимание уделили инклюзивности и современным требованиям к комфорту.

В вагонах были установлены новые мягкие кресла, системы кондиционирования воздуха и беспроводной интернет (Wi-Fi). Также предусмотрены специальные крепежи для транспортировки велосипедов и пеленальные столики в туалетах для пассажиров с малыми детьми.

Обновление подвижного состава и ставка на туризм

Как ранее писал «Минфин», Укрзализныця продолжает реализацию программы модернизации пригородного и регионального железнодорожного транспорта на собственных мощностях. Несмотря на высокую нагрузку на инфраструктуру, перевозчик делает акцент на восстановлении именно электричек отечественного производства (в частности, серий ЭПЧ и ЭР), адаптируя их под современные стандарты комфорта.

Западное направление остается одним из наиболее прибыльных и загруженных пассажирских сегментов. Рост внутреннего туризма и пассажиропотока в горные курорты заставляет компанию систематически наращивать пропускную способность на линиях, соединяющих Львов с Закарпатьем.

Эксперты отмечают, что запуск обновленных региональных экспрессов позволяет «Укрзализныце» не только улучшить качество обслуживания, но и успешно конкурировать с автоперевозчиками за счет прогнозируемого времени в пути и доступной цены билетов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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