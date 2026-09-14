До 6 656 грн на аренду жилья: кто может получить компенсацию

В Украине отдельные категории ветеранов и уволенных защитников могут получать компенсацию за аренду жилья. Максимальный размер выплаты составляет 6656 грн в месяц. Право на такую помощь определяет постановление Кабинета министров № 252.

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Кто может получить компенсацию

Выплата предусмотрена для ветеранов, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны и уже уволившихся с военной службы.

Также компенсацию могут оформить уволенные военнослужащие, мобилизованные или участвовавшие в боевых действиях, но еще не получившие статус УБД или лица с инвалидностью в результате войны.

Право на помощь имеют и уволенные полицейские и спасатели, выполнявшие задачи по защите Украины, но еще не оформившие статус участника боевых действий.

Отдельная категория — освобожденные из плена ветераны

Компенсацию могут получить ветераны, которых государство-агрессор лишило личной свободы из-за защиты Украины.

По возвращении из плена они имеют право на выплату, если:

не имеют жилья;

их дом уничтожен или поврежден;

жилье расположено на временно оккупированной территории.

Какой размер компенсации

Размер выплаты зависит от населённого пункта, где человек арендует жилье.

Компенсация составляет:

6 656 грн в месяц — в Киеве, Днепре, Львове и Одессе;

— в Киеве, Днепре, Львове и Одессе; 4 992 грн в месяц — в областных центрах;

— в областных центрах; 3 328 грн в месяц — в других населенных пунктах.

Если аренда стоит дороже установленного размера компенсации, разницу человек платит самостоятельно.

Если жилье арендовали только часть месяца, сумма выплаты рассчитывается пропорционально количеству дней проживания.

Как оформить выплату

Заявление следует подать по месту арендованного жилья.

Обратиться можно в структурное подразделение местных властей, которое отвечает за ветеранскую политику, или через ЦНАП. Услуга номер 02606.

Документы можно подать лично или отправить заказным письмом по почте.

При необходимости работники соответствующего органа помогут оформить документы и определить размер компенсации.

С оформлением также может помочь специалист по сопровождению ветеранов и ветеранок.

Как выплачивают компенсацию

Компенсацию ежемесячно перечисляют на банковский счет за IBAN, который заявитель указывает при оформлении. Первоначально выплату назначают на шесть месяцев аренды.

Если собственного жилья нет, компенсацию можно продлить еще на шесть месяцев.

Когда нужно сообщить об изменениях

Получатель компенсации должен сообщить соответствующему органу в случае:

приобретение собственного жилья;

смены места жительства;

других обстоятельств, которые могут повлиять на право выплату или ее размер.

Это нужно для корректировки выплат и предотвращения переплат.