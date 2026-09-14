До 6 656 грн на аренду жилья: кто может получить компенсацию

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 сентября 2026, 9:12 Читати українською

До 6 656 грн на аренду жилья: кто может получить компенсацию

В Украине отдельные категории ветеранов и уволенных защитников могут получать компенсацию за аренду жилья. Максимальный размер выплаты составляет 6656 грн в месяц. Право на такую помощь определяет постановление Кабинета министров № 252.

В Украине отдельные категории ветеранов и уволенных защитников могут получать компенсацию за аренду жилья.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кто может получить компенсацию

Выплата предусмотрена для ветеранов, имеющих статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны и уже уволившихся с военной службы.

Также компенсацию могут оформить уволенные военнослужащие, мобилизованные или участвовавшие в боевых действиях, но еще не получившие статус УБД или лица с инвалидностью в результате войны.

Право на помощь имеют и уволенные полицейские и спасатели, выполнявшие задачи по защите Украины, но еще не оформившие статус участника боевых действий.

Отдельная категория — освобожденные из плена ветераны

Компенсацию могут получить ветераны, которых государство-агрессор лишило личной свободы из-за защиты Украины.

По возвращении из плена они имеют право на выплату, если:

  • не имеют жилья;
  • их дом уничтожен или поврежден;
  • жилье расположено на временно оккупированной территории.

Какой размер компенсации

Размер выплаты зависит от населённого пункта, где человек арендует жилье.

Компенсация составляет:

  • 6 656 грн в месяц — в Киеве, Днепре, Львове и Одессе;
  • 4 992 грн в месяц — в областных центрах;
  • 3 328 грн в месяц — в других населенных пунктах.

Если аренда стоит дороже установленного размера компенсации, разницу человек платит самостоятельно.

Если жилье арендовали только часть месяца, сумма выплаты рассчитывается пропорционально количеству дней проживания.

Как оформить выплату

Заявление следует подать по месту арендованного жилья.

Обратиться можно в структурное подразделение местных властей, которое отвечает за ветеранскую политику, или через ЦНАП. Услуга номер 02606.

Документы можно подать лично или отправить заказным письмом по почте.

При необходимости работники соответствующего органа помогут оформить документы и определить размер компенсации.

С оформлением также может помочь специалист по сопровождению ветеранов и ветеранок.

Как выплачивают компенсацию

Компенсацию ежемесячно перечисляют на банковский счет за IBAN, который заявитель указывает при оформлении. Первоначально выплату назначают на шесть месяцев аренды.

Если собственного жилья нет, компенсацию можно продлить еще на шесть месяцев.

Когда нужно сообщить об изменениях

Получатель компенсации должен сообщить соответствующему органу в случае:

  • приобретение собственного жилья;
  • смены места жительства;
  • других обстоятельств, которые могут повлиять на право выплату или ее размер.

Это нужно для корректировки выплат и предотвращения переплат.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами