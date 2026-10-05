Бензин, дизель и автогаз: сколько стоит топливо на АЗС 5 октября

В понедельник, 5 октября, средняя цена бензина А-95 в Украине осталась на уровне 89,25 грн/л, в то время как дизельное топливо подорожало на 1 копейку — до 98,41 грн/л. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».

Средняя цена бензина А-95 в Украине осталась на уровне 89,25 грн/л, в то время как дизельное топливо подорожало на 1 копейку — до 98,41 грн/л.

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Средние цены на АЗС

По состоянию на 5 октября средняя стоимость горючего составляла:

А-95 премиум — 93,57 грн/л, +57 коп.;

А-95 — 89,25 грн/л, без изменений;

А-92 — 85,97 грн/л, -1 коп.;

дизельное топливо — 98,41 грн/л, +1 коп.;

автогаз — 44,05 грн/л, +12 коп.

Больше всего за день подорожал бензин А-95 премиум — сразу на 57 копеек. Автогаз добавил 12 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем, 2 октября.

В то же время цена обычного А-95 не изменилась, а А-92 подешевел на 1 копейку.