15 сделок на 8,5 млрд евро: о чем договорились Украина и Германия

Украина и Германия заключили пятнадцать сделок на сумму 8,5 миллиарда евро . Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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О чем договорились

«Важные договоренности между Украиной и Германией, которые укрепят обе страны и наши отрасли. Пятнадцать соглашений на сумму 8,5 миллиарда евро. Направления противодействия дронам — перехватчики и малые ракеты, радары, НРК, артиллерия; будем максимально работать над ПВО и увеличением производства в Германии ракет для систем Patriot. FREYJA. Поддержка энергетики», — сообщил он.

По словам Зеленского, в ходе этой войны Германия помогает Украине.

«Сейчас Украина делает оборонные и другие заказы, которыми мы обеспечим компании в Германии. Это будет серьезный вклад. Спасибо, Фридриху, за визит. Спасибо Германии за поддержку», — добавил он.