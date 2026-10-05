Украина и Германия заключили пятнадцать сделок на сумму 8,5 миллиарда евро. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
15 сделок на 8,5 млрд евро: о чем договорились Украина и Германия
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О чем договорились
«Важные договоренности между Украиной и Германией, которые укрепят обе страны и наши отрасли. Пятнадцать соглашений на сумму 8,5 миллиарда евро. Направления противодействия дронам — перехватчики и малые ракеты, радары, НРК, артиллерия; будем максимально работать над ПВО и увеличением производства в Германии ракет для систем Patriot. FREYJA. Поддержка энергетики», — сообщил он.
По словам Зеленского, в ходе этой войны Германия помогает Украине.
«Сейчас Украина делает оборонные и другие заказы, которыми мы обеспечим компании в Германии. Это будет серьезный вклад. Спасибо, Фридриху, за визит. Спасибо Германии за поддержку», — добавил он.
Источник: Минфин
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