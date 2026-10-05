Долг Украины приблизился к 9,6 трлн грн: что происходит с выплатами

Государственный долг Украины с начала 2026 года вырос на 560,2 млрд грн и к концу августа достиг 9,6 трлн грн. Часть выплат по внутреннему долгу, запланированных на эту осень, правительство перенесло на 2029 год. Средневзвешенная ставка по долговому портфелю при этом снизилась до 4,37%. Об этом 5 октября сообщило Министерство финансов Украины. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Украинский долг за восемь месяцев вырос более чем на полтриллиона гривен

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Почему долг вырос

По состоянию на 31 августа общий объем государственного и гарантированного государством долга составил 9602,89 млрд грн, или $215,55 млрд.

По сравнению с началом года сумма увеличилась на 560,21 млрд грн. Но значительная часть этого прироста не связана с новыми заимствованиями: около 329 млрд грн в гривневом эквиваленте добавила переоценка валютных обязательств из-за изменения курсов.

Реальное увеличение долга, по данным Минфина, произошло преимущественно благодаря долгосрочному льготному финансированию от международных партнеров.

За август долг вырос на 30,44 млрд. грн., или 0,3%. В евро его объем, напротив, уменьшился на 1,59 млрд евро — опять же из-за смены валютных курсов.

Около 64,6% долгового портфеля составляют долгосрочные льготные ссуды от международных финансовых организаций и правительств других государств. Крупнейшим кредитором Украины остается Европейский Союз — на него приходится 39,2% общего долга.

Часть выплат перенесли на 2029 год

Отдельно Минфин в августе провел операцию, позволившую отложить часть ближайших выплат по внутреннему долгу.

26 августа во время switch-аукциона инвесторы обменяли облигации на 15 млрд грн с погашением 30 сентября 2026 на новый выпуск с погашением 15 августа 2029 года. Ставка по новым облигациям составляет 12,61% годовых.

Таким образом, выплаты по этим облигациям перенесли на три года.

В Минфине заявили, что «это позволило перенести выплаты на 3 года, существенно снизить пиковую долговую нагрузку осенью 2026 года и продлить средний срок обращения внутреннего долга».

Всего в августе ведомство провело 12 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая 18,08 млрд грн.

Долговой портфель стал дешевле

Средневзвешенная ставка государственного долга на конец августа составила 4,37%. Для сравнения, в июле она была 4,40%, в январе — 4,51%, а в августе 2025 года — 4,87%.

Средневзвешенный срок погашения составил 13,05 года. Внешний долг, преимущественно состоящий из льготных займов партнеров, имеет среднюю ставку 1,95% и срок до погашения 15,29 года. Для внутреннего долга эти характеристики составляют 13,2% и 5,31 года соответственно.

«В годовом измерении долговый портфель стал дешевле и длиннее по срокам погашения», — отметили в Минфине.

По оценке ведомства, это уменьшает стоимость обслуживания долга и риски рефинансирования в среднесрочной перспективе.

Гарантированный государством долг сокращается

На фоне общего роста долгового портфеля гарантированный государством долг, напротив, сократился.

За восемь месяцев 2026 года он уменьшился на 18,87 млрд грн — с 276,68 млрд до 257,81 млрд грн. Его доля в общем объеме долга снизилась с 3,06 до 2,68%.

В общей сложности 71,35% долга обслуживается по фиксированным ставкам, еще 28,65% — по плавающим.