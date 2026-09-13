Маск анонсировал показ нового Tesla Roadster 1 октября

Tesla представит давно откладывавшийся электрический спорткар нового поколения Roadster 1 октября, заявил генеральный директор компании Илон Маск в субботу, пишет Reuters.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Что анонсировал Маск

Таким образом, дата презентации автомобиля назначена почти через десятилетие после его первого показа.

Tesla опубликовала в социальной сети X сообщение «Go for launch» вместе с графикой, указывающей на дату 1 октября. Позднее Маск ответил на публикацию словами «New Tesla Roadster Unveil 10.01».

Анонс последовал за августовским материалом издания The Information, в котором сообщалось, что Tesla готовится представить обновлённую версию Roadster.

Мероприятие может включать демонстрацию лимитированной модели, оснащённой газодинамическими двигателями на холодном газе, разработанными совместно с компанией SpaceX Илона Маска.

По данным издания, демонстрация ожидается на испытательном полигоне SpaceX в Макгрегоре, штат Техас.

Читайте также: Tesla готовит запуск Cybercab: роботокси уже выходят на дороги

Roadster нового поколения

Tesla впервые представила Roadster нового поколения в 2017 году и изначально планировала начать поставки в 2020 году. С тех пор автомобиль неоднократно откладывался, поскольку компания направляла ресурсы на другие продукты и технологии.

По имеющимся данным, проект Roadster претерпел значительные изменения по сравнению с первоначальной концепцией. Tesla отказалась от альтернативного подхода, основанного на компонентах Model S Plaid, и вместо этого разработала автомобиль как новый гиперкар из углеродного волокна.

Запланированная презентация проходит на фоне активного продвижения Tesla в сфере автономного транспорта. На прошлой неделе компания начала предоставлять платные поездки на двухместном Cybercab в ограниченных районах Остина, штат Техас.

Cybercab не имеет руля и педалей, и Маск позиционирует этот автомобиль как ключевой элемент усилий Tesla по созданию масштабного бизнеса в сфере беспилотных транспортных средств.