Слетела бронь: сколько украинцев потеряли отсрочку и что им теперь делать

В Украине с 1 сентября в полном объеме вступили в силу новые правила бронирования работников. Нововведений несколько: новые правила получения отсрочек для совместителей, более жесткий контроль лимитов по брони (50−100%, в зависимости от сферы деятельности компании), но главное — предприятиям пришлось заново подтверждать статус критических. У многих с этим возникли большие проблемы. Некоторые уже не соответствуют обновленным критериям критичности, а некоторые — просто не успели оформить документы.

В итоге многие военнообязанные украинцы остались без брони. По данным Министерства обороны, среди тех, кто оформлял критичность через них, не смогли подтвердить статус 14% компаний. Другие ведомства такой статистики не дают, но, по экспертным данным, в среднем по рынку критический статус «слетел» примерно у 10% предприятий, а это тысячи оставшихся без отсрочек работников.

С учетом кадрового дефицита в Украине и того факта, что бронь на сегодня является для работодателей определенным «бонусом», помогая привлечь лучших специалистов, массовая «отмена» отсрочек может иметь непосредственное влияние на рынок труда.

«Минфин» разбирался, как на практике работают новые правила бронирования, и что делать тем, кто потерял право на отсрочку от мобилизации.

Как изменились правила бронирования

1 сентября наступил «финал перезагрузки бронирования», — говорит управляющий партнер адвокатского объединения «Юридическая компания WINNER» Игорь Ясько.

Новые правила оформления отсрочек для военнообязанных работников Кабмин прописал своим Постановлением № 692 еще несколько месяцев назад, а в июле отдельным Постановлением № 862 в него внесли изменения.

Что изменилось для бизнеса и работников, несколько важных нововведений:

все действующие решения о критичности предприятий закончились 1 сентября 2026 года. То есть те, кто заново не подтвердил статус, оказались «у разбитого корыта» — с начала этого месяца все отсрочки стали недействительными.

Обновился зарплатный критерий — его увеличили с двух до трех минимальных зарплат (25 941 грн в месяц на каждого забронированного). Исключения сделали только для предприятий на прифронтовых территориях (там действует планка в 2,5 минимальных зарплат).

Введены новые правила учета работников, у которых есть право на отсрочку. «Если у работника уже есть это право на другом основании (помимо работы — ред.) или он оформлен по совместительству, он может учитываться в квоте на бронирование только на одном из предприятий», — пояснил «Минфину» адвокат Александр Дубовой.

Совместителей теперь можно бронировать либо по основному месту работы, либо на предприятии, где он работает дольше. По словам главы адвокатского объединения «Кравец и партнеры» Ростислава Кравца, таким образом государство пресекло распространенную ранее схему — когда несколько связанных предприятий бронировали работника на одну компанию, но учитывали его в квоте как такового, которому «положена отсрочка» и в других компаниях. А так как бронь у него уже была, оформляли вместо него других работников.

Таким образом, имея квоту на бронирование, к примеру, в 50%, некоторые предприятия умудрялись оформлять отсрочки для 75%, а то и 100% военнообязанных специалистов, — говорит Кравец.

Появился алгоритм действий в случае превышения предприятием квоты на бронирование. «Работодатель должен в течение десяти рабочих дней подать через „Дію“ заявление об аннулировании „лишних“ отсрочек. Если же обнаружится, что квота превышена, это может стать основанием для снятия с предприятия статуса критически важного для экономики, и, соответственно, права бронировать сотрудников», — отметил Александр Дубовой.

Статус не для всех

Как показала практика, самым проблемных для компаний оказалось обновление критического статуса. И, собственно, поэтому у компаний с сентября и стали массово слетать брони.

Причин несколько.

Во-первых, органы власти, через которые бизнес получал статус критического, согласно распоряжению Кабмина, обновили требования к заявителям.

Скажем, Минэкономики существенно повысило зарплатную планку: для предприятий со штатом работников от 50 человек зарплата должна быть в два раза выше, чем в среднем по стране (почти 54 тыс. грн в месяц), от 20 человек — в три раза выше (80,7 тыс. грн). Для аграрных хозяйств выросли требования к земельному банку (было 500 гектар, стало — 1 000) и годовому доходу (было 20 млн грн, теперь — 40 млн грн).

Ужесточили требования и местные органы власти. К примеру, в Ривненской области зарплата для забронированных должна быть не ниже 3,5 минималок (около 30,3 тыс. грн), а во Львовской области — не ниже 34 588 грн. Во Львовской области также на статус критической могут претендовать только компании, годовой доход которых не ниже 80 млн грн, а в штате не менее 30 человек (или 20, если 10% работающих — ветераны).

В Закарпатской области повысили планку по налогам — вместо 1,2 млн, теперь нужно платить 1,5 млн в год. Также повысили процент по трудоустройству участников боевых действий — с 10% до 30%.

В Волынской области в два раза повысили годовой доход претендующих на критический статус компаний — с 1 до 2 млн грн. А в Хмельницкой области увеличили требования к земельному банку агрофирм — с 50 до 100 гектаров.

То есть практически все органы власти сделали ставку на «укрупнение» претендующего на бронь бизнеса.

Поэтому часть компаний, у которых был статус критических ранее, попросту не смогли «дотянуться» до новых требований.

«Новые требования оказались завышенными и оторванными от реальности. Вдруг обнаружилось, что для подтверждения статуса критической компания должна завозить уже не три, а минимум пять групп товаров. Но специализированный медицинский импортер, который поставляет сложное оборудование для детской реанимации, — это не продуктовый супермаркет и не маркетплейс, чтобы жонглировать ассортиментом ради галочки в кабинете чиновника», — отмечает предприниматель и основатель общественной организации «ЭАЦ Медицинский конструктор» Владислав Смирнов.

Во-вторых, часть компаний попросту не успели оформить статус критических, хотя подали все документы. В Союзе украинских предпринимателей в августе обращались к Кабмину с просьбой продлить переходной период до ноября, утверждая, что органы власти буквально завалены документами и не успевают их рассматривать. Ажиотаж возник из-за того, что многие органы власти (в частности, местные) обнародовали новые условия выдачи критического статуса и начали принимать документы с опозданием.

При этом многие компании «критический» статус все же подтвердили. Как говорит глава правления ассоциации Укрлегпром Татьяна Изовит, по их отрасли нет информации о том, что предприятия не успели оформить документы. Глава концерна «Ярослав» Александр Барсук сказал «Минфину», что у них также нет никаких проблем.

Вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко отметил, что «массовых потерь нет». «Предприятия работают. Но есть те, кто не обновил критический статус и теперь заново подают документы. Ассоциация продолжает работать с профильными министерствами, чтобы минимизировать последствия», — рассказал Дученко.

Как пояснила «Минфину» адвокат, руководитель ЮК «Prima Leader Group» Дина Дрыжакова, потеря статуса критичности после 1 сентября — один из самых рисковых моментов для бизнеса и сотрудников. «Если предприятие не смогло подтвердить критичность, юридическая цепочка отсрочек рушится мгновенно. Идет автоматическое аннулирование бронирования, в реестре „Обериг“ статус работника меняется автоматически через интеграцию с „Дія“. С момента внесения изменений в реестр работники подлежат призыву на военную службу на общих основаниях. Если критический статус потерян из-за нарушений (к примеру, предприятие не выполнило требования по зарплатам), то на повторную подачу документов в тот же орган и по тому же критерию действует мораторий до 6 месяцев», — говорит Дрыжакова.

Что делать, если слетела бронь

Что делать компаниям, которые потеряли право бронировать людей, и их сотрудникам?

Дрыжакова приводит такой алгоритм действий для работодателей:

Узнайте официальное основание отказа в подтверждении «критического» статуса. Нужно получить письменное решение заседания комиссии уполномоченного органа (профильного министерства или ОВА), а также проверить, по какому именно критерию предприятие «сошло с дистанции» (налоговый долг, слишком низкая средняя зарплата, отсутствие кадровых отчетов в «Дії» и т. д. ). Оперативно проинформируйте сотрудников — лучше письменно или через расписку. Утаивание факта «отмены» брони создает риски привлечения сотрудников к ответственности за нарушение военного учета. Оцените возможности судебного обжалования. Если орган нарушил процедуру мониторинга или принял решение с нарушениями, компания имеет право подать иск в Окружной административный суд (подача такого иска не останавливает отмену брони автоматически, поэтому вместе с иском лучше подать еще и ходатайство об обеспечении иска — запрете аннулировать бронь до решения суда). Можно податься на критический статус по другим критериям или в другой орган власти. Скажем, если вы получили отказ из ОВА, стоит отправить пакет документов в профильное министерство, если деятельность компании отвечает их отраслевым критериям. Если причиной отказа были технические или финансовые моменты (скажем, задолженность) — можно их устранить и заново подать документы.

Александр Дубовой советует провести аудит списка забронированных сотрудников (количество, продолжают ли специалисты работать на предприятии, правильно ли внесены их данные, не изменились ли обстоятельства, которые могут повлиять на бронирование, не превышен ли лимит по отсрочкам). Дополнительно следует проверить данные работников по военному учету — они должны быть актуальными.

Сотрудникам предприятий, утративших право бронировать людей, Дрыжакова советует контролировать свой личный статус в «Резерве плюс». «Если бронь пропала, любая проверка на улице или блокпосте чревата вручение повестки», — предупреждает адвокат. Дрыжакова говорит, что специалистам стоит также проанализировать, нет ли у них других причин для отсрочки, помимо работы (это может быть, к примеру, инвалидность, наличие трех и более несовершеннолетних детей, учеба и др.). Если такие причины есть, нужно подать соответствующее заявление в ТЦК или через «Резерв плюс».

Если бронирование для вас критично, а работодатель в ближайшей перспективе имеет невысокие шансы заново подтвердить критический статус, единственным юридическим способом сохранить отсрочку является смена работы — переход в компанию, которая оформляет бронь. При этом стоит учитывать, что увольнение и прием на новую работу создает «переходное окно», во время которого у военнообязанного есть риски получить повестку, — предупреждает Дрыжакова.

Отметим, что в условиях кадрового дефицита бронь была, своего рода, конкурентным преимуществом компаний и позволяла им привлекать лучших специалистов. Поэтому теперь не исключена миграция оставшихся без отсрочки работников по рынку труда. Как вариант — компании, утратившие право бронировать людей, могут предлагать им повышение зарплат (такие прецеденты уже есть, специалистам увеличивают оклады до 20%, чтобы те не увольнялись), либо переход на дистанционную работу до того времени, пока работодатель не решит проблемы с отсрочками.