Биткоин готовят к новому прыжку? Рынок опционов впервые за год дал положительный сигнал

Рынок опционов на биткоин впервые за последние 12 месяцев перешел в бычий тренд, сообщает Reuters. Трейдеры все активнее делают ставки на дальнейший рост криптовалюты и оценивают возможность ее подъема до $80 тыс. или выше до декабря.

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Ключевой индикатор — коэффициент 25-delta, сравнивающий спрос на опционы call, позволяющие заработать на росте с защитными put-опционами. По данным Derive.xyz, показатель стал положительным 20 августа, что свидетельствует о смене настроений на рынке.

Главная ставка — $80 тысяч

Наибольший открытый интерес по опционам с экспирацией 25 декабря сосредоточен на забастовке в $80 тыс. Его номинальная стоимость составляет около $710 млн.

Еще примерно $530 млн приходится на опционы с забастовкой в $100 тыс. Таким образом, трейдеры закладывают не только восстановление биткоина, но и возможность его дальнейшего движения до шестизначной отметки.

Смена настроений произошла после того, как опускавшийся примерно до $60 тыс. биткоин в конце августа вновь поднялся выше $70 тыс. В то же время криптовалюта остается примерно на 50% ниже своего исторического максимума свыше $126 тыс, зафиксированного в октябре 2025 года.

Инвесторы ждут сигнала от ФРС

Оптимизм крипторинка сохраняется, несмотря на высокие инфляционные риски и ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой США. По оценкам трейдеров, вероятность повышения ставки на ближайшем заседании составляет 85%.

В то же время, часть инвесторов рассчитывает, что возможное повышение станет одноразовым, а не началом нового цикла более жесткой монетарной политики. Именно такой сценарий может поддержать рисковые активы, включая биткоин.

Дополнительным положительным фактором явилось восстановление спроса на спотовые биткоин-ETF. Через неделю с 17 августа они привлекли почти $2 млрд после восьми недель подряд оттока средств в мае и июне.

В то же время, рынок остается уязвимым к макроэкономическим факторам. Доходность долгосрочных казначейских облигаций приближается к 5%, что создает конкуренцию криптоактивам за капитал.



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Таким образом, рынок биткоина получил сразу несколько положительных сигналов: опционы впервые за год стали бычьими, спрос на ETF возобновился, а наибольшая ставка трейдеров на декабрь приходится на уровень $80 тыс. В то же время окончательное направление будет зависеть от политики ФРС, инфляции и общего аппетита инвесторов к риску.