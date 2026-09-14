Биткоин готовят к новому прыжку? Рынок опционов впервые за год дал положительный сигнал

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Банковские приложения
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиБанковские приложенияИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 сентября 2026, 15:52 Читати українською

Биткоин готовят к новому прыжку? Рынок опционов впервые за год дал положительный сигнал

Рынок опционов на биткоин впервые за последние 12 месяцев перешел в бычий тренд, сообщает Reuters. Трейдеры все активнее делают ставки на дальнейший рост криптовалюты и оценивают возможность ее подъема до $80 тыс. или выше до декабря.

Рынок опционов на биткоин впервые за последние 12 месяцев перешел в бычий тренд, сообщает Reuters.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости


Ключевой индикатор — коэффициент 25-delta, сравнивающий спрос на опционы call, позволяющие заработать на росте с защитными put-опционами. По данным Derive.xyz, показатель стал положительным 20 августа, что свидетельствует о смене настроений на рынке.

Главная ставка — $80 тысяч

Наибольший открытый интерес по опционам с экспирацией 25 декабря сосредоточен на забастовке в $80 тыс. Его номинальная стоимость составляет около $710 млн.

Еще примерно $530 млн приходится на опционы с забастовкой в $100 тыс. Таким образом, трейдеры закладывают не только восстановление биткоина, но и возможность его дальнейшего движения до шестизначной отметки.

Смена настроений произошла после того, как опускавшийся примерно до $60 тыс. биткоин в конце августа вновь поднялся выше $70 тыс. В то же время криптовалюта остается примерно на 50% ниже своего исторического максимума свыше $126 тыс, зафиксированного в октябре 2025 года.

Инвесторы ждут сигнала от ФРС

Оптимизм крипторинка сохраняется, несмотря на высокие инфляционные риски и ожидания повышения ставки Федеральной резервной системой США. По оценкам трейдеров, вероятность повышения ставки на ближайшем заседании составляет 85%.

В то же время, часть инвесторов рассчитывает, что возможное повышение станет одноразовым, а не началом нового цикла более жесткой монетарной политики. Именно такой сценарий может поддержать рисковые активы, включая биткоин.

Дополнительным положительным фактором явилось восстановление спроса на спотовые биткоин-ETF. Через неделю с 17 августа они привлекли почти $2 млрд после восьми недель подряд оттока средств в мае и июне.

В то же время, рынок остается уязвимым к макроэкономическим факторам. Доходность долгосрочных казначейских облигаций приближается к 5%, что создает конкуренцию криптоактивам за капитал.


Читайте также: Аналитики CryptoQuant ожидают обвала биткоина


Таким образом, рынок биткоина получил сразу несколько положительных сигналов: опционы впервые за год стали бычьими, спрос на ETF возобновился, а наибольшая ставка трейдеров на декабрь приходится на уровень $80 тыс. В то же время окончательное направление будет зависеть от политики ФРС, инфляции и общего аппетита инвесторов к риску.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами