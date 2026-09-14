OpenAI не выйдет на биржу в 2026 году: Альтман объяснил причину

Компания OpenAI не планирует выход на биржу в 2026 году. Генеральный директор компании Сэм Альтман заявил, что сейчас такой шаг был бы неуместен на фоне дискуссий о безопасности искусственного интеллекта и потенциальных рисках его развития. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на комментарий Альтмана для Fortune.

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Почему OpenAI не торопится с IPO

По словам Альтмана, компания не испытывает давления по выходу на биржу. Он отметил, что, учитывая вопросы безопасности ИИ, сейчас было бы «глупо» проводить IPO.

«Я действительно считаю, что, учитывая все происходящее с безопасностью, сейчас было бы глупо выходить на биржу, и мы не ощущаем давления по этому поводу», — сказал Альтман.

Что сказал Альтман о рисках ИИ

Комментарии главы OpenAI прозвучали на фоне ужесточения дискуссии в США о возможном регулировании искусственного интеллекта.

Американские законодатели все чаще призывают новые правила после предупреждений исследователей компании Anthropic, конкурента OpenAI, о том, что быстрое развитие ИИ может создавать экзистенциальные риски.

На вопрос о вероятности того, что ИИ может повлечь за собой вымирание человечества, Альтман ответил, что не знает, как можно точно оценить такой риск.

В то же время он подчеркнул, что даже если вероятность составляет не 10%, а 8% или 6%, компании и правительства должны относиться к ней как к неприемлемой.

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Возможно соглашение между AI-компаниями

Альтман также предположил, что OpenAI и другие ведущие компании в сфере искусственного интеллекта могут вскоре объявить договоренность о замедлении развития ИИ.

По его словам, такое соглашение может быть направлено на совместную работу по снижению рисков для безопасности.

Что это значит

Заявление Альтмана показывает, что OpenAI ставит вопросы безопасности ИИ выше возможного выхода на биржу в ближайшее время.

Для рынка это означает, что компания пока не готова переходить к статусу публичной, несмотря на высокий интерес инвесторов в сектор искусственного интеллекта.

В то же время, дискуссия вокруг регулирования ИИ в США может усилиться, если ведущие компании действительно начнут договариваться о совместных ограничениях темпов развития технологии.

Напомним

Как писал «Минфин», разработчик ChatGPT, компания OpenAI, подала конфиденциальные документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения первичного публичного размещения акций (IPO). Инициатива разработчика ChatGPT появилась на фоне аналогичных планов главного конкурента компании Anthropic, который также готовится к размещению на фондовом рынке.