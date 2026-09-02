Tesla готовит запуск Cybercab: роботокси уже выходят на дороги

Компания Tesla переходит от демонстрации беспилотного Cybercab к его практическому внедрению. В четверг компания планирует провести в Остине, штат Техас, специальное мероприятие, посвященное роботокси. При этом испытания автономных автомобилей уже продолжаются на дорогах общего пользования.

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Компания начала производство первых Cybercab еще в апреле. По данным, которые приводит Reuters, Tesla готовится сначала использовать новые автомобили для перевозки сотрудников, а затем подключить их к сервису роботакси в Остине.

Автомобиль без руля и педалей

Cybercab разработан Tesla специально для автономных поездок. Это двухместный электромобиль с дверью типа «крылья бабочки», в которой нет руля и педалей.

Автомобиль использует технологию автономного вождения Full Self-Driving (FSD), применяемую Tesla в других своих моделях, в частности Model Y.

Илон Маск ранее заявлял, что в перспективе Tesla хочет продавать Cybercab примерно за $30 тыс. Низкая себестоимость самого автомобиля вместе с отсутствием водителя должна стать основой экономической модели роботакси.

Tesla уже расширяет парк роботакси

Компания постепенно увеличивает количество автономных автомобилей на дорогах. По данным Robotaxi Tracker, в районе Остина, Далласа и Хьюстона может работать около 200 Tesla без систем контроля безопасности. Это примерно в семь раз больше, чем оцениваемый парк тремя неделями раньше.

Tesla также расширила зону работы роботокси в Остине примерно на 9% — до 264 квадратных миль.

По заявлению компании, ее роботы уже преодолели более 380 тыс. миль без присмотра водителя без серьезных инцидентов.

В то же время, Tesla пока не сообщила, получила ли все необходимые разрешения для полноценной коммерческой эксплуатации Cybercab и отвечает ли автомобиль всем федеральным требованиям безопасности.

Главный риск — безопасность и регулирование

Именно вопрос безопасности остается одним из главных барьеров для масштабирования роботакси.

Предварительная версия FSD Tesla, нуждающаяся в постоянном контроле человека, уже становилась предметом федеральных расследований и судебных исков из-за аварий и нарушений правил дорожного движения.

Tesla утверждает, что ее FSD уже сейчас в 10 раз безопаснее управления автомобилем человеком. Однако для полностью беспилотной коммерческой эксплуатации компании необходимо убедить не только пассажиров, но и регуляторов.

Работакси могут радикально изменить рынок

Потенциал технологии значительно шире запуска отдельной модели Tesla. По оценке ARK распространение автономных автомобилей может увеличить американский рынок такси в 30−60 раз.

Логика проста: если с поездки убрать расходы на водителя, стоимость услуги можно существенно снизить. Одновременно более дешевые поездки могут увеличить количество людей, которые будут регулярно пользоваться такси.

Однако Tesla не обязательно станет единственным победителем этого рынка. Автономные авто разрабатывают Waymo, Baidu, Amazon, WeRide, Pony AI и другие компании.

Аналитик Гэри Блэк считает, что в перспективе 8−10 конкурентов могут предложить беспилотные автомобили по близкой к Tesla цене. В этом случае ключевым преимуществом может стать не производство самого автомобиля, а платформа для заказа поездок.

Именно здесь сильные позиции у Uber. Компания может подключать роботы различных производителей к собственной платформе, фактически совмещая производителей автономных автомобилей с миллионами пассажиров.

Почему запуск Cybercab важен

Нынешний этап для Tesla важен тем, что компания пытается доказать жизнеспособность модели, которую Илон Маск называет одним из ключевых направлений будущего бизнеса Tesla.

Если Cybercab сможет безопасно работать без водителя и обеспечивать поездки по значительно более низкой цене, роботы могут стать массовой услугой, а не только технологической демонстрацией.

Однако для этого Tesla придется одновременно решить три задачи: доказать безопасность автономного управления, получить необходимые разрешения и создать достаточно большой парк автомобилей.

Именно поэтому предстоящее мероприятие в Остине имеет значение не столько как презентация нового автомобиля, сколько как демонстрация того, сколь далеко Tesla продвинулась в переходе от экспериментов с беспилотным управлением к полноценному сервису роботакси.