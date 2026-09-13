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13 сентября 2026, 9:47 Читати українською

Российские атаки по инфраструктуре могут стоить бюджету 70 млрд грн — Корецкий

Из-за ударов по инфраструктуре в государственный бюджет может не поступить около 70 млрд грн налоговых поступлений. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий в рамках конференции YES Annual Meeting 2026, организованной Фондом Виктора Пинчука, сообщает РБК-Украина.

Из-за ударов по инфраструктуре в государственный бюджет может не поступить около 70 млрд грн налоговых поступлений.
Сергей Корецкий

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Потери бюджета

«Мы ожидаем около 70 миллиардов гривен может не поступить в государственный бюджет налоговых поступлений в связи с атаками», — рассказал глава правительства.

Корецкий отметил, что эти подсчеты были сделаны две недели назад, а удары по украинскому бизнесу продолжаются каждый день.

«Но справедливости ради бизнес (за что искренняя благодарность всем: малому, среднему бизнесу, крупному бизнесу) продолжают работать, восстанавливаться. Равно, равно как и украинцы, которые после ночных обстрелов ночных идут на работу, создают налоги, ВВП, экономику, за что безграничная искренняя благодарность всем, кто держится на пятом году войны», — заявил Корецкий.

Атаки на бизнес

Напомним, россияне активизировали удары по украинскому бизнесу. Под ударами склады, логистические центры, заводы, торговые центры и даже АЗС.

На прошлой неделе под вражеским обстрелом оказалась табачная фабрика в Прилуках. Из-за удара предприятие остановилось.

Накануне враг атаковал завод компании Coca-Cola под Киевом. Это одно из самых больших производств безалкогольных напитков в Европе.

Также после российского удара остановился завод растительного масла «Олейна» в Днепре. Предприятие также принадлежит американской компании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Exba
Exba
13 сентября 2026, 10:04
#
Можно сократить расходы. Украина до сих пор выделяет миллиарды на содержание администраций и прочих чиновников оккупированных территорий, которые них не делают в тылу
+
0
gucci
gucci
13 сентября 2026, 10:45
#
Росія знищує олігархічну модель неньки.
+
0
zephyr
zephyr
13 сентября 2026, 15:35
#
По сравнению с прошлым годом, в $, розничные продажи упали на 42%. Соответственно, налогов будет в разы меньше. И так по спирали. Деифицит, по заветам Гусьманцева, драть будут с бизнеса. Помянём недобитков
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