Один день войны стоит Украине почти $200 млн: почему расходы резко выросли

Один день войны по состоянию на сентябрь 2026 года стоит для Украины $190 млн. Об этом рассказала председатель комитета Верховной Рады по бюджету Роксолана Подласа во время мероприятия Ялтинской европейской стратегии (YES), организованного Фондом Виктора Пинчука, передает LIGA.net.
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Война становится дороже
«Война становится дороже. В 2024 году, когда я выступала на YES, один день войны стоил $140 млн. В этом году он стоит $190 млн», — сказала она.
По словам Подласой, на это есть ряд причин, в том числе инфляция и увеличение численности армии.
Также, по ее словам, стало больше семей, нуждающихся в государственной поддержке, поскольку потеряли на войне близких людей. Кроме этого, Украина нуждается в большем оружии, в частности, дальнобойном.
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Она подчеркнула, что война стала настолько дорогой, что Украина уже не может полностью самостоятельно покрыть свою часть расходов на нее, как было до этого.
В то же время за первые восемь месяцев года поступления в бюджет оказались на $1,35 млрд меньше ожидаемых показателей, причем четверть этих потерь пришлась именно на август.
«Главной причиной этого является то, что россия намеренно атакует индустрии, генерирующие бюджетные поступления: зерновой коридор, морские порты и металлургические заводы. И это не то, что можно быстро восстановить», — заявила она.
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