Инфляция выросла до 8,1%: НБУ объяснил, что больше всего давит на цены

В августе 2026 года инфляция в Украине ускорилась до 8,1% в годовом исчислении. В месячном исчислении цены выросли на 0,1%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, сообщил Национальный банк в комментарии по уровню инфляции.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Инфляция превысила прогноз НБУ

По оценке Нацбанка, общая инфляция незначительно превысила траекторию прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за июль 2026 года.

Основными причинами стали ощутимее, чем ожидалось, рост цен на топливо, а также более высокая административная инфляция из-за повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод.

В то же время базовая инфляция была несколько ниже прогноза из-за медленного подорожания услуг.

Горючее подорожало быстрее всего

Инфляция горючего в августе ощутимо ускорилась — до 38,7% в годовом исчислении.

В НБУ объясняют это резким ростом цен на бензин и дизельное топливо в конце июля на фоне скачка мировых цен на нефть.

В августе бензин продолжил дорожать как в месячном, так и в годовом исчислении.

Читайте также: Инфляция в Украине выросла до 8,1%: больше всего подорожало

Цены на дизельное топливо выросли в первой половине месяца из-за дефицита, но во второй половине августа снизились и стабилизировались благодаря увеличению импорта.

Цены на газ также стабилизировались в начале августа из-за поступления более дешевого импорта.

Продукты дорожали медленнее

Рост цен на сырые продукты питания незначительно замедлился — до 1% в годовом исчислении.

Это связано, прежде всего, с более медленным подорожанием овощей борщового набора благодаря новому урожаю.

Мясо дешевело из-за более низкого спроса и достаточного предложения на рынке. Увеличению предложения курятины способствовало наращивание инвестиций в птицеводство.

Цены на помидоры снизились из-за значительного предложения нового урожая.

В то же время сахар дешевел медленнее, чем в июле, из-за ожидаемого сокращения предложения на фоне уменьшения посевных площадей под сахарной свеклой.

Базовая инфляция осталась на уровне 8,1%

Базовая инфляция в августе осталась на уровне двух предыдущих месяцев — 8,1% в годовом исчислении.

Темпы роста цен на обработанные продукты не изменились.

Молочные продукты, в частности сыры и кисломолочная продукция, дорожали из-за роста закупочных цен на молоко и увеличения расходов производителей в результате военных и логистических рисков.

В то же время, сливочное масло дешевело быстрее благодаря значительным складским запасам, акционным предложениям и высоким объемам преимущественно недорогого импорта.

Безалкогольные напитки дешевели из-за высокого предложения и конкуренции на рынке.

Что происходило с товарами и услугами

Рост цен на непродовольственные товары несколько ускорился — до 1,1% в годовом исчислении.

Одежда и обувь дешевели медленнее, чем в предыдущие летние месяцы.

В то же время рост цен на услуги замедлился — до 13,4% в годовом исчислении.

В частности, медленнее дорожали услуги мобильной связи из-за эффекта базы сравнения, а также услуги страхования здоровья и финансовые услуги.

В то же время из-за высоких цен на горючее быстрее дорожали услуги такси и перевозки вещей.

Также ускорился рост стоимости аренды жилья, услуг кафе, гостиниц и пансионатов, стоматологических и ветеринарных услуг, ремонта обуви и химической чистки.

Административные цены выросли быстрее

Рост административно регулируемых цен в августе ускорился до 13% в годовом исчислении.

Это было обусловлено повышением стоимости проезда в общественном транспорте и тарифов на водоснабжение и водоотвод во многих городах Украины.

Также быстрее росли цены на алкогольные напитки из-за подорожания отдельного сырья и увеличения логистических расходов в результате российских атак на складскую инфраструктуру и потери товарных запасов.

Давящее на цены

В НБУ отмечают, что ценовое давление остается повышенным из-за последствий российской военной агрессии и войны на Ближнем Востоке.

Активизация русских атак на логистику, создание и энергетическую инфраструктуру увеличивает издержки компаний и ограничивает внутреннее предложение продуктов и услуг.

Воздушный террор также усугубляет ожидания населения и бизнеса.

Что будет делать НБУ

Национальный банк заявил, что и дальше будет направлять усилия на недопущение разбалансирования инфляционных ожиданий и удержания инфляционных процессов под контролем.

В НБУ ожидают, что взвешенная монетарная политика будет способствовать возвращению инфляции на траекторию замедления в 2027 году, как предполагает прогноз регулятора.