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12 сентября 2026, 10:48 Читати українською

Саудовская Аравия перекрыла ключевой нефтепровод

Министерство энергетики Саудовской Аравии из-за атак со стороны союзных Ирану сил в качестве меры предосторожности перекрыло важнейший нефтепровод страны — «Восток — Запад», также известный как Petroline. Об этом пишет Oninvest.

Министерство энергетики Саудовской Аравии из-за атак со стороны союзных Ирану сил в качестве меры предосторожности перекрыло важнейший нефтепровод страны — «Восток — Запад», также известный как Petroline.

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В чем важность турбопровода

Этот 1200-километровый трубопровод проходит через весь Аравийский полуостров по территории Саудовской Аравии — от нефтяного месторождения Абкайк до Янбу на Красном море.

Во время войны на Ближнем Востоке он служил обходным путем для поставок нефти из королевства, когда проход танкеров через Ормузский пролив стал затруднен, пишут Bloomberg и CNBC.

Работа нефтепровода, по информации саудовского ведомства, была остановлена еще накануне, в четверг. В этот же день CNN со ссылкой на двух неназванных американских чиновников сообщил, что Petroline был поражен неопознанным снарядом.

В Минэнерго подтвердили информацию о происшествии: в результате атак ранения получили несколько человек, рассказали в ведомстве в X. Теперь на месте работают аварийные бригады; они принимают меры по обеспечению безопасности трубопровода и оценивают его состояние.

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CNN накануне писал, что после атак пожар произошел на двух насосных станциях, расположенных рядом с трубопроводом. Эти данные также подтверждали спутниковые снимки места событий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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