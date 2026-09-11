Нефть превысила $100 за баррель, а дизель в США установил исторический рекорд

Цены на нефть снизились 11 сентября на фоне сообщений о возможных переговорах по судоходству через Ормузский пролив, сообщает Reuters. Но остаются более чем на 10% выше, чем неделю назад.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости



В пятницу цена Brent была $105,98 за баррель (-1,53%), а WTI — $101,12 за баррель (-1,33%). Накануне обе марки подорожали более чем на 6%.

В четверг через Ормузский пролив прошли 7 судов по сравнению с 11 днем ранее. Средний показатель за предыдущие 10 дней составил 15 судов.

До начала войны с Ираном через пролив проходила примерно пятая часть мировых суточных поставок нефти и сжиженного природного газа.



Читайте также: Нефть Brent превысила $97: танкерные перевозки через Ормуз упали

Дизель в США установил рекорд

На этом фоне средняя цена дизельного топлива в США впервые превысила 6 долларов за галлон, по данным GasBuddy.

На цены влияют перебои с поставками нефти из-за войны войны с Ираном и атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

С 12 сентября Китай также повысит предельные розничные цены.