Leo Express приостановил важный для украинцев маршрут до Перемышля

Чешская компания Leo Express с 5 октября приостановила международный железнодорожный маршрут, соединявший немецкий Франкфурт-на-Майне, чешскую Прагу и польский Перемышль. Пассажирам, купившим билеты на отмененные рейсы, обещают полную компенсацию. Об этом пишет Interia .

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Представитель компании Эмиль Седларжик сообщил об отмене рейсов только за день до вступления решения в силу, фактически не оставив времени на подготовку. Основной причиной назвал масштабные ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре Германии.

Почему отменили маршурт

По словам Сердларжика, ремонтные работы на путях в Германии сделали невозможным соблюдение стабильного графика движения и обеспечение надлежащего уровня сервиса.

«Движение практически ежедневно по другому расписанию, с перебоями, объездами и постоянными отклонениями от маршрута неприемлемо. Из-за текущей ситуации мы решили не продолжать эксплуатацию этой линии в этом году», — заявил представитель Leo Express.

Когда восстановят

Окончательные сроки возобновления курсирования поезда остаются неизвестными. Компания ведет переговоры с немецким национальным оператором Deutsche Bahn по поводу возможных параметров будущего расписания.

Пассажирам, купившим билеты на даты после 5 октября, вернут средства в соответствии с действующими европейскими нормами пассажирских перевозок.