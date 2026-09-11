В Украине могут повысить НДС до 21% для компенсации разрушенному бизнесу

Как сообщил Latifundist, в Украине обсуждается возможность временного повышения основной ставки НДС на 1%. Дополнительные поступления предлагают направить в специальный фонд для компенсации бизнеса за разрушенные войной производственные и складские объекты.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Идею обсуждали во время встречи представителей бизнеса с правительством. Первоначально рассматривалось повышение НДС на 2%, однако предложили ограничиться 1%. Но окончательного решения пока нет.

По предложенной модели повышенная ставка действовала только в течение военного положения, а средства не направлялись бы на текущие бюджетные расходы.

Параллельно планируется создать механизм страхования военных рисков. Компания сможет застраховать производственные или складские активы, уплатив 2% их стоимости. Максимальная сумма покрытия для одного предприятия может составить $10 млн, а компенсация будет выплачиваться за фактически понесенный ущерб.



Читайте также: НДС — не единственное изменение: Минфин готовит новые правила для ФЛП



Как это может работать



Предполагается, что механизм будет работать через страховые компании и специальный фонд. Украина планирует привлечь к нему около $1 млрд., еще $1 млрд. ожидается от международных партнеров. Одним из источников украинского финансирования может стать дополнительный 1% НДС.

В то же время, повышение налога может сказаться на ценах для потребителей. В Минэкономики подчеркнули, что речь идет только о рабочей модели, параметры которой еще могут измениться. Также правительство рассматривает возможные изменения импортных пошлин.

В настоящее время основная ставка НДС в Украине составляет 20%.