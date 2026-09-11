Банки профинансировали создание 2 ГВт новых энергетических мощностей стоимостью более 63 млрд грн

Как сообщил НБУ , украинские банки в рамках меморандума о возобновлении энергетической инфраструктуры после российских атак профинансировали соответствующие проекты бизнеса и населения на 63,3 млрд грн. Из них 58,5 млрд грн приходится на бизнес, еще 4,8 млрд грн — на домохозяйства.

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По данным опроса крупнейших банков-участников меморандума, по состоянию на начало сентября 2026 года финансирование проектов бизнеса позволило возобновить или создать 2,014 ГВт генерирующих мощностей. Больше средств направили на солнечные электростанции, газовые, гидро-, био- и ветровые установки, а также закупку генераторов.

Отдельное направление — развитие систем накопления энергии и модернизация теплооборудования. Мощность таких проектов, включая создание систем хранения энергии, приобретение инверторов и аккумуляторов, достигла 895 МВт.

С учетом погашения кредитов валовой портфель энергетических ссуд бизнеса на начало сентября составил 37,6 млрд грн, население — 3,5 млрд грн.

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Проекты реализуются в 21 области Украины



Развитие кредитования энергетики является одним из приоритетов Стратегии развития кредитования. Национальный банк, в частности, пересмотрел подходы к оценке кредитных рисков и повысил коэффициенты учета стоимости энергетического оборудования при его принятии банками в залог. Это должно способствовать расширению доступа энергетических проектов к финансированию.