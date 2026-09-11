Доллар укрепляется, золото восстанавливается: что изменилось на рынках после данных об инфляции

Как сообщает Bloomberg, в августе потребительские цены в США выросли на 0,4% за месяц и на 3,4% в годовом измерении. Базовый CPI без учета продуктов питания и энергоносителей повысился на 0,3% в месяц и 2,4% в год.

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Энергоносители подорожали на 2,1%, жилье — на 0,3%, в то время как цены на продукты практически не изменились.

Высокая инфляция увеличивает давление на Федеральную резервную систему. Рынки после публикации данных повысили оценку вероятности поднятия ставки на 25 базисных пунктов на заседании 15−16 сентября — примерно до 85%.

Для экономики это означает риск более дорогого кредитования для населения и бизнеса. В то же время более высокие ставки могут сдерживать спрос и постепенно снижать инфляционное давление.

Доллар, золото, биткоин и акции

После публикации статистики реакция рынков была смешанной.

Доллар сохранил сильные позиции. Индекс DXY находился около 99,17 пункта, поддержанный ожиданиями более жесткой политики ФРС.

Золото после предыдущего падения возобновилось: цена выросла примерно на 0,7% до $4344 за тройскую унцию. В то же время ожидания повышения ставок ограничивают потенциал драгоценного металла.

Биткоин оставался вблизи недавних минимумов — около $77 214 в преддверии публикации статистики.

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Фондовый рынок в преддверии данных находился под давлением. 10 сентября S&P 500 снизился на 0,6%, Nasdaq — на 0,7%, Dow Jones — на 0,6%. После публикации CPI фьючерсы на американские индексы выросли примерно на 0,6%.

Таким образом, главным следствием свежей статистики стало усиление ожиданий более жесткой политики ФРС. Это поддерживает доллар и доходности гособлигаций, при этом создавая дополнительное давление на рисковые активы.