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11 сентября 2026, 18:11 Читати українською

Аграриям нужно до 80 млрд грн: Украина расширяет кредитование и поддержку экспорта

С начала сентября Украина экспортировала альтернативными логистическими маршрутами 630 тыс. тонн агропродукции, — заявил министр Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий. Это около 40% от объемов, которые могли бы экспортироваться при полноценной работе логистической системы. В августе этот показатель составил 33%.

С начала сентября Украина экспортировала альтернативными логистическими маршрутами 630 тыс. тонн агропродукции, — заявил министр Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

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По данным Минагрополитики, с начала сентября экспортировано:

  • 380 тыс. тонн зерновых — 35% от необходимого объема;

  • 94 тыс. тонн масличных культур — 60%;

  • 97 тыс. тонн масла — 66%;

  • 60 тыс. тонн шрота — около трети потребности.

В ведомстве отмечают, что альтернативная логистика в сентябре работает лучше, чем в августе, однако ее пропускная способность остается ограниченной.

Агросектору нужно до 80 млрд грн на посевную

Для поддержки агропроизводителей государство расширило возможности финансирования и хранения урожая. В частности, для аграриев прифронтовых регионов через Государственный аграрный реестр доступны бесплатные полимерные рукава для хранения зерна. На программу уже привлекли более 12 млн. долларов.

После изменений в регулировании НБУ коэффициент ликвидности зерна в качестве залога кредитования повысили с 0,4 до 0,75. По программе «5−7−9%» агропредприятия могут привлекать до 90 млн грн оборотного финансирования под 10% годовых.

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На государственные портфельные гарантии, в частности для агросектора, правительство направило более 20 млрд грн.

Кредитование агросектора растет примерно на 3,5 млрд грн в неделю. При сохранении темпов аграрии может получить около 15 млрд грн дополнительного финансирования в месяц и до 60 млрд грн до конца года. Общая потребность для проведения осенней посевной оценивается в 80 млрд грн.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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