Blockstream угрожает хакерам стражами порядка и биржами: новые детали атаки на Liquid

Компания Blockstream, развивающая инфраструктуру для Bitcoin , отказалась выполнять требования хакеров, после недавней атаки на Liquid Network удерживающих часть похищенных биткоинов. Об этом сообщает Cointelegraph.

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Новые подробности инцидента свидетельствуют, что злоумышленники, называющие себя «белыми шляпами», потребовали от Blockstream выкуп за возврат средств. Компания заявила, что не согласится с такими условиями.

О требовании стало известно после уведомления генерального директора Jan3 и бывшего директора по стратегии Blockstream Самсона Моу.

По его словам, хакеры потребовали от Blockstream выплатить 10% от суммы сделки собственными средствами. В то же время они предупредили, что без выплаты владельцы активов в Liquid могут понести убытки примерно на 15%.

Blockstream не согласилась на эти условия и призвала нападающих добровольно вернуть остающиеся у них биткоины.

Blockstream угрожает отслеживать похищенные BTC

Если деньги не вернут, компания планирует привлечь правоохранительные органы, криптобиржи, поставщиков сервисов и специалистов по блокчейн-криминалистике.

Их должны использовать для отслеживания движения активов и установления лиц, причастных к атаке.

Напомним, что инцидент произошел 6 сентября, когда Liquid Network, биткоин-сайдчейн, приостановил работу после вывода около 4000 BTC из федеративного кошелька. В тот момент их стоимость оценивалась примерно в $320 млн.

Позже нападавшие вернули около 3400 BTC. После этого Blockstream сообщила об обновлении соответствующих узлов моста, однако около 598 BTC остались невозвращенными.

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В четверг Liquid возобновил производство блоков после экстренного обновления программного обеспечения. В то же время, операции с биткоинами — ввод активов в сеть и их вывод — оставались приостановленными.

Теперь Blockstream фактически поставила хакерам ультиматум: вернуть остальных биткоинов без выплаты выкупа или столкнуться с совместными действиями компании, правоохранителей, бирж и блокчейн-аналитиков по поиску активов и установлению виновных.