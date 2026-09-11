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11 сентября 2026, 15:25 Читати українською

Blockstream угрожает хакерам стражами порядка и биржами: новые детали атаки на Liquid

Компания Blockstream, развивающая инфраструктуру для Bitcoin, отказалась выполнять требования хакеров, после недавней атаки на Liquid Network удерживающих часть похищенных биткоинов. Об этом сообщает Cointelegraph.

Компания Blockstream, развивающая инфраструктуру для Bitcoin, отказалась выполнять требования хакеров, после недавней атаки на Liquid Network удерживающих часть похищенных биткоинов.

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Новые подробности инцидента свидетельствуют, что злоумышленники, называющие себя «белыми шляпами», потребовали от Blockstream выкуп за возврат средств. Компания заявила, что не согласится с такими условиями.

О требовании стало известно после уведомления генерального директора Jan3 и бывшего директора по стратегии Blockstream Самсона Моу.

По его словам, хакеры потребовали от Blockstream выплатить 10% от суммы сделки собственными средствами. В то же время они предупредили, что без выплаты владельцы активов в Liquid могут понести убытки примерно на 15%.

Blockstream не согласилась на эти условия и призвала нападающих добровольно вернуть остающиеся у них биткоины.

Blockstream угрожает отслеживать похищенные BTC

Если деньги не вернут, компания планирует привлечь правоохранительные органы, криптобиржи, поставщиков сервисов и специалистов по блокчейн-криминалистике.

Их должны использовать для отслеживания движения активов и установления лиц, причастных к атаке.

Напомним, что инцидент произошел 6 сентября, когда Liquid Network, биткоин-сайдчейн, приостановил работу после вывода около 4000 BTC из федеративного кошелька. В тот момент их стоимость оценивалась примерно в $320 млн.

Позже нападавшие вернули около 3400 BTC. После этого Blockstream сообщила об обновлении соответствующих узлов моста, однако около 598 BTC остались невозвращенными.

Читайте также: Взлом Liquid Network: зачем хакеры вернули 3400 BTC после атаки


В четверг Liquid возобновил производство блоков после экстренного обновления программного обеспечения. В то же время, операции с биткоинами — ввод активов в сеть и их вывод — оставались приостановленными.

Теперь Blockstream фактически поставила хакерам ультиматум: вернуть остальных биткоинов без выплаты выкупа или столкнуться с совместными действиями компании, правоохранителей, бирж и блокчейн-аналитиков по поиску активов и установлению виновных.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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