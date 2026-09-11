Почти каждый третий ФЛП работает в ритейле: сколько предпринимателей в сфере

Как сообщает Opendatabot, в Украине по состоянию на начало сентября 2026 года работает 659,1 тыс. ФЛП в сфере розничной торговли. Это около трети всех предпринимателей страны.

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После сокращения в 2025 году количество бизнесов в ритейле снова начало расти. За восемь месяцев 2026 года открылось на 8 196 ФЛП больше, чем закрылось.

Чем занимаются предприниматели

Больше всего ФЛП — 208 тыс. (32%) — торгуют в неспециализированных магазинах. Еще 159,9 тыс. (24%) работают на рынках и по лоткам.

Через интернет и другие формы торговли вне магазинов работают 107,4 тыс. предпринимателей (16%). Еще 82,8 тыс. ФЛП продают разные товары в специализированных магазинах, а 47,6 тыс. — продукты, напитки и табачные изделия.

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Больше всего предпринимателей в розничной торговле зарегистрировано на Днепропетровщине — 46,4 тыс. Далее следуют Одесщина (44,5 тыс.), Киев (43,9 тыс.), Львовщина (40,7 тыс.) и Харьковщина (40,6 тыс.).

В то же время в предыдущие годы динамика была нестабильной. В 2021, 2022 и 2025 годах ФЛП в розничной торговле закрывалось больше, чем открывалось. Наибольшее сокращение зафиксировали в 2022 году — тогда закрылось почти на 25 тыс. предпринимателей больше, чем открылось.