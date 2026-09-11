Какие новые авто чаще всего покупали украинцы в 2026 году: ТОП-5 моделей

По данным RST.ua, за январь-август 2026 года в Украине зарегистрировано 42,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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Какие авто покупали чаще всего

Самой популярной новой моделью стал Renault Duster — 2 439 регистраций. В пятерку лидеров также вошли:

Toyota RAV4 Hybrid;

Hyundai Tucson;

Skoda Kodiaq;

Toyota Land Cruiser Prado.

Все пять моделей принадлежат к сегменту кроссоверов и внедорожников.

Заметнее всего за год выросли продажи Skoda Kodiaq — на 22%, а Hyundai Tucson — на 14%. В то же время Renault Duster, несмотря на первое место, показал снижение: в прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 2859 таких авто.



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Спрос смещается к SUV

Популярность кроссоверов соответствует общей тенденции украинского авторынка. Покупателей привлекают более высокий клиренс, вместительный салон и возможность использовать авто как для города, так и для длительных поездок.

Лидерство Duster эксперты связывают с сочетанием цены, практичности и простоты эксплуатации. В то же время, общее сокращение регистраций новых авто свидетельствует, что спрос на новые автомобили в 2026 году остается слабее, чем годом ранее.