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11 сентября 2026, 12:26 Читати українською

Какие новые авто чаще всего покупали украинцы в 2026 году: ТОП-5 моделей

По данным RST.ua, за январь-август 2026 года в Украине зарегистрировано 42,5 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 8% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

По данным RST.ua, за январь-август 2026 года в Украине зарегистрировано 42,5 тыс.

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Какие авто покупали чаще всего

Самой популярной новой моделью стал Renault Duster — 2 439 регистраций. В пятерку лидеров также вошли:

  • Toyota RAV4 Hybrid;

  • Hyundai Tucson;

  • Skoda Kodiaq;

  • Toyota Land Cruiser Prado.

Все пять моделей принадлежат к сегменту кроссоверов и внедорожников.

Заметнее всего за год выросли продажи Skoda Kodiaq — на 22%, а Hyundai Tucson — на 14%. В то же время Renault Duster, несмотря на первое место, показал снижение: в прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 2859 таких авто.


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Спрос смещается к SUV

Популярность кроссоверов соответствует общей тенденции украинского авторынка. Покупателей привлекают более высокий клиренс, вместительный салон и возможность использовать авто как для города, так и для длительных поездок.

Лидерство Duster эксперты связывают с сочетанием цены, практичности и простоты эксплуатации. В то же время, общее сокращение регистраций новых авто свидетельствует, что спрос на новые автомобили в 2026 году остается слабее, чем годом ранее.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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