Запасов некоторых лекарств может хватить только на 2-3 недели: что происходит со снабжением в Украине

В отдельных регионах Украины аптеки столкнулись с сокращением запасов некоторых лекарственных средств. По отдельным позициям имеющихся остатков может хватить всего на две-три недели. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на «Аптечную профессиональную ассоциацию Украины» (АПАУ).

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Причиной называют рост спроса и перебои в снабжении после повреждения логистической и гражданской инфраструктуры в результате российских атак.



В ассоциации отмечается, что дистрибьюторы уже фиксируют задержки с доставкой отдельных категорий препаратов. При этом определить точные сроки полного возобновления поставок удается не всегда.

Где возникают проблемы со снабжением

Аптеки являются конечным звеном цепи поставок лекарства, поэтому не могут самостоятельно компенсировать дефицит, если необходимые препараты отсутствуют у производителей или дистрибьюторов.

В АПАУ считают, что для стабилизации ситуации необходима координация между производителями, оптовыми поставщиками, аптечными сетями и государственными органами.

Представители фармацевтического рынка уже проводят консультации с Министерством здравоохранения и профильным комитетом Верховной Рады по поводу возможных решений.

Среди предложений АПАУ — упрощение процедур ввоза лекарственных средств, расширение доступа аптек к финансовой поддержке и льготному кредитованию, а также использование механизмов параллельного импорта.

Еще одно направление — расширение возможностей для работы аптечных пунктов в защищенных помещениях. Речь идет, в частности, о метро, подземных переходах и укрытиях.

В то же время, в АПАУ призывают население не создавать ажиотажа и не скупать лекарства без необходимости. Чрезмерное формирование домашних запасов может дополнительно нагрузить систему снабжения и усложнить доступ к препаратам для других пациентов.

Людям, постоянно принимающим лекарства для лечения хронических заболеваний, рекомендуют заранее планировать их приобретение и иметь запас примерно на два-три месяца в соответствии с назначениями врача.



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Как система адаптируется

Несмотря на перебои с отдельными поставками, аптечный сектор продолжает работать. В АПАУ отмечают, что ситуацию с наличием препаратов постоянно отслеживают, чтобы не допустить системных перебоев.

Проблемы с физической доступностью лекарств в Украине наиболее проявляются в прифронтовых районах и сельской местности. В то же время аптечная сеть не сокращается: по состоянию на сентябрь 2026 года в реестре насчитывается около 18 тыс. аптечных заведений против примерно 16,2 тыс. в апреле 2022 года.

Отдельно государство работает над защитой фармацевтической логистики. Правительство уже разрешило компаниям использовать дополнительные складские помещения и мощности других лицензиатов. Это позволяет рассредоточивать запасы и уменьшать риск их одновременной потери в результате ударов по складской инфраструктуре.

На фоне проблем с традиционной логистикой развиваются альтернативные способы доставки. В частности, «Минфин» сообщал об использовании беспилотников для доставки препаратов по программе «Доступные лекарства» в отдаленные и прифронтовые общины.