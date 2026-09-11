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11 сентября 2026, 11:20 Читати українською

Центробанки готовятся снова повышать ставки: какие страны уже начали

Мировые центробанки снова смещают акцент в сторону более жесткой монетарной политики. Как пишет Reuters, причина — сочетание устойчивой инфляции, высокой экономической активности и нового скачка цен на энергоносители из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Мировые центробанки снова смещают акцент в сторону более жесткой монетарной политики.

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10 сентября Европейский центральный банк повысил ставку на 25 базисных пунктов — до 2,5%. Регулятор одновременно ухудшил прогноз по инфляции: теперь ожидается, что в 2027 году она составит 2,5%, а не 2,3%, как прогнозировалось ранее.

На этом фоне инвесторы все больше закладывают новые повышения ставок в самых развитых экономиках.

Почему центробанки снова усиливают политику

Главным новым фактором стали энергоносители. Из-за обострения войны на Ближнем Востоке цены на нефть превысили $100 за баррель, создав риск нового инфляционного импульса. 10 сентября Brent поднимался примерно до $108,6 за баррель.

Для центробанков это проблема двойного характера: более дорогая энергия напрямую увеличивает инфляцию, в то же время длительный энергетический шок может притормозить экономический рост.

Дополнительным фактором для США остается сильный рынок труда и устойчивая инфляция. В Японии давление усиливается из-за слабой иены и роста внутренних цен.

Какие страны могут повысить ставки

Среди стран G10 наиболее выразительный сигнал по дальнейшему усилению политики сейчас подают:

  • Еврозона — ЕЦБ уже повысил ставку до 2,5% и рынки ожидают еще одного повышения до конца года.

  • Австралия — ставка составляет 4,35% после трех повышений в этом году. Новое решение возможно в конце сентября из-за сильнейших ожиданий инфляционных данных.

  • Норвегия — ставка 4,25%. Рынки ожидают еще одного повышения на 25 б.п. к концу года.

  • США — рынки оценивают вероятность повышения ставки ФРС на ближайшем заседании более чем в 50% после сильных данных по занятости и инфляции.

  • Новая Зеландия — ставка уже поднята до 2,75%, а рынки ожидают еще одного повышения в этом году.

  • Канада — Банк Канады пока оставил ставку по-прежнему, но его руководитель Тифф Маклем заявил о возможности нескольких повышений, если инфляция будет оставаться высокой.

  • Швеция — ставка составляет 1,75%. Хотя Риксбанк пока занимает более мягкую позицию, рынки также ожидают повышения до конца года.

  • Япония — Банк Японии, по ожиданиям, может поднять ставку до 1,25% уже 18 сентября. По прогнозу экономистов Reuters, ко второму кварталу 2027 года она может достигнуть 1,75%.

Наименьшая вероятность быстрого перехода к более жесткой политике остается в Швейцарии. Ее центробанк, как ожидается, сохранит ставку на 0%, поскольку сильный франк сдерживает импортируемую инфляцию.

Читайте также: ЕЦБ повысил ставку до 2,5% из-за нового всплеска инфляции


Европа оказалась в центре нового инфляционного риска

Решение ЕЦБ стало одним из основных сигналов для глобальных рынков. После повышения ставки доходность государственных облигаций в Европе резко возросла: доходность 10-летних бумаг Германии достигла самого высокого уровня с 2011 года.

Goldman Sachs, Citigroup и Barclays уже ожидают еще одного повышения ставки ЕЦБ в декабре. По данным LSEG, рынок оценивал вероятность такого шага почти в 94%.

Для бизнеса это означает более дорогое кредитование, а для правительств — рост стоимости обслуживания долга. В то же время слишком быстрое повышение ставок может усугубить риск замедления экономики.

Таким образом, мировая экономика снова приближается к сложному сценарию: центробанкам приходится бороться с инфляцией именно в тот момент, когда высокие цены на энергоносители одновременно создают угрозу экономическому росту.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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