10 лет гарантии на новостройки: правительство готовит новые правила для застройщиков

Правительство поддержало инициативу Министерства развития общин и территорий по введению не менее 10-летней гарантии на качество новых объектов недвижимости. Отсчет гарантийного срока предлагается вести с момента принятия объекта в эксплуатацию.

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Для этого планируется внести изменения в Гражданский кодекс и законы «О регулировании градостроительной деятельности» и «О защите прав потребителей».

Кто будет отвечать за недостатки

В течение гарантийного срока качество объекта будет отвечать заказчик строительства или его правопреемник.

Если владелец обнаружит недостатки, влияющие на возможность нормально эксплуатировать недвижимость, он может потребовать их устранения. Если собственник будет вынужден произвести ремонт за свой счет, заказчик строительства должен компенсировать понесенные расходы.

Новые правила планируется распространить на завершенные объекты, принятые в эксплуатацию. В то же время из-под гарантии предлагается вывести объекты, построенные на основании строительного паспорта, а также отдельные объекты класса последствий СС1, работы на которых выполнялись хозяйственным способом.

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Как будет работать гарантия

Механизм предполагает несколько последовательных этапов:

владелец уведомляет заказчика о выявленных недостатках;

их влияние на эксплуатационную пригодность подтверждает сертифицированный специалист по результатам обследования;

заказчик в течение 30 дней должен предложить способ и сроки устранения проблемы или предоставить обоснованный отказ;

владелец в течение 7 дней согласовывает предложенный вариант или отказывается от него;

после согласования заказчик устраняет недостатки в установленные сроки.

Владелец также будет вправе самостоятельно организовать ремонт или привлечь других специалистов. В этом случае заказчик строительства должен полностью компенсировать документально подтвержденные расходы.

По словам заместителя министра Наталии Козловской, предложенные изменения должны обеспечить защиту собственника не только при покупке жилья, но и в течение всего гарантийного периода.