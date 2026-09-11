90% складов в Украине не уничтожено: сколько складских площадей осталось после атак

В Украине с начала полномасштабной войны было уничтожено около 2,1 млн. кв. м складских площадей классов, А и B+. В то же время, утверждение об уничтожении 90% украинских складов не соответствует приведенным оценкам рынка. Такие данные приводит совладелец сетей Varus и EVA Руслан Шостак.

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По имеющимся данным, в начале полномасштабной войны в Украине насчитывалось около 4,2 млн. кв. м складских помещений классов, А и B. С этого времени было введено в эксплуатацию еще около 800 тыс. кв. м новых площадей.

Таким образом, общий объем складской недвижимости этих классов за период войны оценивается примерно в 5 млн. кв. м, из которых было уничтожено 2,1 млн. кв. м. После потерь в эксплуатации остается около 2,9 млн. кв. м, то есть почти 60% этого объема.

Наибольшие потери пришлись на Киевскую область — около 1,5 млн кв. м. При этом примерно 900 тыс. кв. м складских площадей было уничтожено уже в 2026 году.

Отдельно следует учитывать складские помещения крупных промышленных, торговых и других предприятий, не относящихся к сегменту профессиональной складской недвижимости. Их общий объем составляет еще десятки миллионов квадратных метров.

Рынок ритейла адаптируется к потерям

Несмотря на уничтожение отдельных магазинов и складов, массовый дефицит товаров украинский рынок не ожидает. Торговые сети перестраивают логистику, изменяют маршруты и при необходимости перераспределяют товарные потоки между магазинами.

При потере отдельного торгового объекта компаниям может потребоваться около двух недель для перестройки операционной работы и создания новой цепи поставки. На рынке также остаются альтернативные поставщики и торговые сети, способные заменить утраченные мощности.

В то же время атаки напрямую создают значительные финансовые потери для ритейла. Отдельные сети уже сообщают об уничтожении магазинов и складских объектов, однако бизнес все чаще отказывается от публичного освещения каждого случая, чтобы не усиливать панические настроения.



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Страхование и финансирование остаются ключевыми проблемами



Одним из основных рисков для бизнеса остается отсутствие доступного страхования военных рисков. Компании также сталкиваются с ограниченными возможностями льготного кредитования крупных предприятий, что затрудняет восстановление разрушенных магазинов, складов и другой инфраструктуры.

В таких условиях бизнес ожидает от государства новых финансовых инструментов поддержки, позволяющих компенсировать часть рисков и привлекать средства на восстановление.

Для украинского рынка критическим становится не только восстановление уже разрушенных объектов, но и создание механизмов, позволяющих компаниям продолжать инвестировать в складскую, торговую и логистическую инфраструктуру даже во время войны.