Дизельные авто в Украине утратили популярность: продажи упали на 12%

Спрос на дизельные автомобили в Украине продолжает снижаться. Как сообщает «Укравтопром», в августе украинский автопарк пополнили около 4,4 тыс. машин с дизельными двигателями — на 12% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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Больше всего сократились поставки новых дизельных авто. Их зарегистрировали 867 единиц, что на 21% меньше в годовом исчислении. Импортированных подержанных машин было 3512, или на 10% меньше, чем в прошлом.

Какие дизельные модели покупают чаще всего

Среди новых дизельных автомобилей в августе лидером стал Renault Duster — 200 машин. Второе место занял Toyota Land Cruiser Prado из 122 авто, третье — Volkswagen Touareg с результатом 90 автомобилей.

В пятерку также вошли Skoda Kodiaq — 71 авто и Toyota Hilux — 46.



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Среди подержанных дизельных автомобилей, ввозимых из-за границы, наибольшим спросом пользовалась Skoda Octavia — 281 авто. Далее следуют Renault Megane — 274, Nissan Qashqai — 234, Volkswagen Passat — 180 и Hyundai Santa Fe — 149 автомобилей.

Таким образом, дизель остается заметной частью украинского авторынка, но его доля постепенно сокращается, особенно в сегменте новых автомобилей.