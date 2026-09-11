В Киеве сменили правила работы торгово-развлекательных центров во время воздушных тревог. Как сообщил Babel, отныне при красном уровне угрозы все ТРЦ должны прекращать работу, а работники и посетители переходить к укрытиям.
Часть ТРЦ Киева будет работать во время дроновой угрозы: обнародован список
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При желтом уровне, объявляемом в случае угрозы атаки дронов, часть торговых центров продолжит работать. Среди них — River Mall, Dream, Piramida, Retroville, Art Mall и Victoria Gardens. При этом магазины, рестораны и другие заведения будут самостоятельно определять, продолжать ли работу во время тревоги.
Отдельные ТРЦ установили свои правила. В Ocean Plaza магазины при воздушной тревоге будут работать только на минус первом этаже. ЦУМ будет закрываться при любом уровне воздушной угрозы.
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Школы и университеты должны переходить в укрытие
При любом уровне угрозы образовательный процесс в школах и высших учебных заведениях должен приостанавливаться. Учащиеся, студенты и работники учебных заведений должны переходить к укрытиям.
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