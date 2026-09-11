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11 сентября 2026, 9:12 Читати українською

Кредиты до 1 млрд грн: правительство готовит новую поддержку бизнеса во время войны

Украинское правительство совместно с СНБО готовит комплекс мер по поддержке бизнеса и бесперебойной поставке населения продуктами, лекарствами и другими товарами на фоне усиления российских атак по гражданской и бизнес-инфраструктуре.

Украинское правительство совместно с СНБО готовит комплекс мер по поддержке бизнеса и бесперебойной поставке населения продуктами, лекарствами и другими товарами на фоне усиления российских атак по гражданской и бизнес-инфраструктуре.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиОб этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий по итогам совещания с участием крупных ритейлеров, представителей Офиса президента, АМКУ, Гостаможслужбы и Фонда госимущества.


► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий по итогам совещания с участием крупных ритейлеров, представителей Офиса президента, АМКУ, Гостаможслужбы и Фонда госимущества.

Бизнесу предложат кредиты до 1 млрд грн.

Одно из ключевых мер — льготное кредитование для пополнения оборотных средств. Предприятия смогут привлекать до 1 млрд. грн. на одну компанию или группу компаний. Государство будет компенсировать 5% от рыночной ставки.

Средства можно использовать, в частности, для закупки товаров и поддержки операционной деятельности.

Правительство также планирует упростить доступ бизнеса к государственному имуществу. Предприниматели получат приоритетное право аренды активов Фонда госимущества, выставляемых на аукционы.

По замыслу правительства это должно помочь компаниям быстрее возобновлять работу после повреждения производственных помещений, складов и офисов.

Для бизнеса готовят новые правила работы во время тревог

Отдельный блок мер касается работы предприятий во время воздушных тревог. Правительство утвердило рекомендации с учетом дифференцированного оповещения, чтобы длительные ограничения не приводили к остановке поставок товаров.

В то же время, бизнесу предоставили три месяца для обустройства укрытий или безопасных пространств в местах предоставления услуг.


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Правительство объясняет такой подход необходимостью одновременно обеспечить безопасность работников и клиентов и не допустить длительных перебоев в работе предприятий. Остановка бизнеса означает потерю рабочих мест, налоговые поступления и риски для обеспечения населения необходимыми товарами.

Правительство подчеркивает, что эти меры должны помочь бизнесу сохранять непрерывность работы и быстрее восстанавливаться после атак на российские.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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