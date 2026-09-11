Италия усилила контроль криптопереводов: под ударом санкционные стейблкоины

Банк Италии обязал поднадзорные финансовые и криптовалютные компании усилить контроль над операциями, которые могут быть связаны с лицами и организациями под санкциями ЕС. Новые требования распространяются в частности на переводы криптоактивов.

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Регулятор усиливает проверку криптовалютных операций

Регулятор требует обеспечить эффективные системы для выявления санкционных клиентов и транзакций, а также учитывать рекомендации Европейского банковского управления по проверке переводов и криптоактивов.

Решение имеет особое значение для крипторинка на фоне распространения стейблкоинов, которые могут использоваться для обхода западных санкций.

Под особым вниманием — санкционные стейблкоины.

Один из показательных примеров — российский рублевый стейблкоин A7A5.

По данным CertiK, с момента запуска в январе 2025 года через A7A5 прошло более 110 млрд долларов транзакций. Компания отмечает, что эмитент, обеспечивающий резервы банк и торговая платформа токена находятся под санкциями различных западных юрисдикций.

Таким образом, новые требования Банка Италии направлены не только на традиционные финансовые переводы, но и на перекрытие каналов, по которым санкционные активы могут перемещаться с помощью криптовалют.

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Итальянские поставщики услуг по криптоактивам (CASP) уже подпадают под требования по противодействию отмыванию средств. Правила Е С также предусматривают передачу информации об отправителе и получателе криптоперевода, что должно повышать его отслеживаемость.

Для рынка это означает дальнейшее усиление комплаенса: криптоплатформам придется совершенствовать системы санкционного скрининга и уделять больше внимания операциям со стейблкоинами и другими активами, связанными с подсанкционными юрисдикциями или лицами.