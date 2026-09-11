Как сообщает сайт Кабинета министров, учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений теперь могут оформить отсрочку онлайн через Резерв+. Для этого не нужно собирать справки или обращаться в ЦНАП.
Отсрочка без ЦНАП: кто из педагогов может оформить ее через Резерв+
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Как это делается
Право на отсрочку система проверяет автоматически по данным АИКОМ и Пенсионного фонда Украины .
Чтобы воспользоваться сервисом, педагог должен отвечать основным условиям:
-
учебное заведение в АИКОМ указано как основное место работы;
-
педагогическая нагрузка составляет не менее 0,75 ставки ;
-
должность относится к категории педагогических работников заведения общего среднего образования;
-
код ЕГРПОУ работодателя в АИКОМ совпадает с данными ПФУ.
Для оформления нужно открыть в Резерв+ Сервисы → Запрос на отсрочку, выбрать категорию педагогических работников, проверить данные и подать запрос.
Читайте также: Выплаты военным: правительство направит 33,6 млрд грн из резерва обороны
Если информация у АИКОМ или ПФУ устарела, сначала ее нужно обновить через администрацию, кадровую службу или бухгалтерию заведения. После актуализации данных запрос на отсрочку можно подать повторно.
Результат проверки поступит в приложение, а оформленная отсрочка отобразится в электронном военно-учетном документе.
Комментарии