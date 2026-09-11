Отсрочка без ЦНАП: кто из педагогов может оформить ее через Резерв+

Как сообщает сайт Кабинета министров, учителя и другие педагогические работники общеобразовательных учреждений теперь могут оформить отсрочку онлайн через Резерв+ . Для этого не нужно собирать справки или обращаться в ЦНАП.

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Как это делается



Право на отсрочку система проверяет автоматически по данным АИКОМ и Пенсионного фонда Украины .

Чтобы воспользоваться сервисом, педагог должен отвечать основным условиям:

учебное заведение в АИКОМ указано как основное место работы;

педагогическая нагрузка составляет не менее 0,75 ставки ;

должность относится к категории педагогических работников заведения общего среднего образования;

код ЕГРПОУ работодателя в АИКОМ совпадает с данными ПФУ.

Для оформления нужно открыть в Резерв+ Сервисы → Запрос на отсрочку, выбрать категорию педагогических работников, проверить данные и подать запрос.

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Если информация у АИКОМ или ПФУ устарела, сначала ее нужно обновить через администрацию, кадровую службу или бухгалтерию заведения. После актуализации данных запрос на отсрочку можно подать повторно.

Результат проверки поступит в приложение, а оформленная отсрочка отобразится в электронном военно-учетном документе.