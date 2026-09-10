НБУ прогнозирует дополнительное давление на цены, но не видит инфляции выше 10%

Ужесточение российских атак на бизнес, транспорт и логистику будет иметь дополнительный проинфляционный эффект, однако Национальный банк пока не прогнозирует ускорения инфляции выше 10% до конца года. Об этом глава НБУ Андрей Пышный сообщил в интервью Украинскому радио .

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Прогнозы НБУ

По его словам, из-за усиления российских обстрелов предприятия со временем начнут переводить на цены издержки, связанные с возобновлением производства, перестройкой логистики и обеспечением производственных процессов.

«Скорее всего, будет дополнительный проинфляционный эффект, и мы его оцениваем до того, который мы уже спроектировали где-то на уровне 0,4−0,6%», — сказал Пышный.

В то же время он отметил, что НБУ оценивает долю логистических затрат в цене товаров примерно в 8%, а их влияние на инфляцию будет растянуто во времени.

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«Мы не ощутим драматического эффекта. Но да, инфляция несколько ускорится. Мы видим, что проинфляционная динамика может прибавить от 0,4 до 0,6% в соответствующем годовом измерении», — отметил глава Нацбанка.

По его словам, с учетом июльского макропрогноза и текущих оперативных данных регулятор пока не ожидает ускорения инфляции выше 10% до конца года.

«Мы не прогнозируем ускорения инфляции выше 10%», — подчеркнул Пышный.

Он добавил, что Национальный банк пересмотрит макропрогноз в октябре и при необходимости будет реагировать на изменение экономической ситуации.

Поддержка бизнеса

Пышный также отметил, что НБУ уже ввел два пакета регуляторных послаблений для поддержки пострадавшего от усиления обстрелов бизнеса и работает над третьим. В частности, регулятор расширил возможности использования залога для привлечения финансирования и ввел другие временные послабления.

Кроме того, важным направлением совместной работы НБУ, правительства и других органов власти он назвал наработку механизмов страхования военных рисков.

«Сейчас нарабатываем видение того, какой должна быть эффективная модель обеспечения страховых рисков. Проще говоря, страхование военных рисков. Потому что сиюминутно все материализовалось и это создало дополнительное давление. Поэтому нам нужно сейчас переосмыслить существующие модели и дать быстрые решения, а также решения на среднесрочную перспективу, которые учтут и способность страхового рынка покрыть эту потребность, и возможности от наших международных партнеров обеспечить эти риски соответствующими покрытиями», — отметил Пышный.