Brent взлетел выше $105 на фоне сокращения добычи ОПЕК

Добыча нефти по странам ОПЕК в августе сократилась на 640 тыс. баррелей в сутки по сравнению с июлем — до 19,71 млн баррелей в сутки. Об этом свидетельствует опрос Reuters, учитывающий данные LSEG, Kpler, нефтяных компаний, ОПЕК и отраслевых консультантов.

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Снижение добычи произошло, несмотря на планы семи стран ОПЕК+ увеличить производство в августе. Реализовать эти планы помешало обострение войны на Ближнем Востоке, в частности, перебои с экспортом Саудовской Аравии и ограничение поставок иранской нефти.

Нефть дорожает из-за рисков для поставок

Ситуация с добычей ОПЕК совпала с резким ухудшением прогнозов мировых поставок. Новые атаки на танкеры и обострение противостояния между США и Ираном усилили опасения по поводу дальнейших перебоев с экспортом нефти.

Brent 10 сентября поднимался до $105,26 за баррель, прибавив около 4% в день. Американская WTI также превысила отметку в $100 за баррель.



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Ключевым фактором остается ситуация вокруг Ормузского пролива — одного из главных маршрутов транспортировки нефти и газа. Сокращение потоков через регион заставляет покупателей искать альтернативные поставки и повышает рисковую премию в ценах.

Таким образом, рынок одновременно сталкивается с сокращением фактической добычи ОПЕК и риском дальнейшего ограничения экспорта с Ближнего Востока. Это создает дополнительное давление на цены на нефть и повышает риски нового витка мировой инфляции.