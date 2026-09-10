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10 сентября 2026, 18:15 Читати українською

Volkswagen сократит до 60 тысяч работников: во сколько это обойдется

Volkswagen оценивает общие затраты на сокращение персонала и возможное сворачивание производства на четырех немецких заводах примерно в €16 млрд. Это новые детали масштабного плана реструктуризации, который автопроизводитель согласовал на прошлой неделе. Об этом сообщает Reuters.

Volkswagen оценивает общие затраты на сокращение персонала и возможное сворачивание производства на четырех немецких заводах примерно в €16 млрд.

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По данным источника Reuters, около €10 млрд придется на мероприятия, связанные с сокращением до 60 тыс рабочих мест по всему миру. Это примерно на 50 тыс. больше, чем предполагалось предварительными планами.

Еще около 6 млрд евро Volkswagen может потратить на постепенное прекращение производства на четырех немецких предприятиях.

Сколько будет стоить сворачивание заводов

Наибольшие затраты ожидаются на предприятиях в Неккарзульме и Ганновере — примерно по €2 млрд. на каждое.

Прекращение производства в Эмдене и Цвиккау, по оценке источника, обойдется примерно в €1 млрд.

Речь идет о заводах, которые в течение следующего десятилетия могут остаться без новых моделей. Volkswagen еще предстоит определить альтернативные варианты их использования, поэтому окончательное решение о закрытии предприятий не принято.


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Компания проводит самую масштабную реструктуризацию в своей истории на фоне падения конкурентоспособности, избыточных производственных мощностей, жесткой конкуренции с китайскими автопроизводителями и американскими тарифами. Ранее Volkswagen сообщал, что общий план предполагает сокращение около 100 тыс. рабочих мест, если учесть уже запланированные сокращения.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Yaroslav 911
Yaroslav 911
10 сентября 2026, 18:55
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Ситуация печальная, очень жаль что все так происходит.
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