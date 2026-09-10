Более 1 Гбит/с: в Одессе начали тестировать 5G

Как сообщило Министерство цифровой трансформации, в Одессе стартовал пилотный проект по тестированию мобильной связи пятого поколения (5G). Операторы и государство будут проверять работу оборудования в реальных условиях, чтобы накопить опыт для дальнейшего масштабирования технологии после завершения военного положения.

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При тестировании скорость передачи данных превышает 1 Гбит/с, а средняя скорость составляет около 600−700 Мбит/с. 5G также должно обеспечивать более стабильное соединение под значительной нагрузкой и помогать операторам разгружать сети 4G.

5G тестируют в разных условиях

До запуска пилота в Одессе технологию уже опробовали во Львове, Харькове, Бородянке и Киеве. По данным НКЭК, более 1,5 млн. украинцев уже получили возможность протестировать 5G. По стране работают более 300 базовых станций пилотной сети.

Для государства результаты тестирования должны стать основой подготовки условий будущего лицензирования частот и полноценного развертывания 5G. В частности, речь идет о проверке совместимости оборудования с военными системами и определении технических параметров работы сети.

Новый стандарт может быть особенно важен для локаций с высокой концентрацией пользователей, а также для развития цифровых сервисов, дистанционной работы, онлайн-обучения и бизнес-приложений.

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Как подключиться к 5G

Современные смартфоны обычно автоматически переходят на 5G, если устройство поддерживает технологию и находится в зоне покрытия. Если соответствующий значок не появляется, следует:

проверить, активирован ли 5G в настройках мобильной сети;

обновить операционную систему смартфона;

отключить режим энергосбережения;

включить и отключить режим полета;

перезагрузить смартфон.

Во время пилотирования операторы продолжают использовать 4G в качестве основной технологии мобильной связи, а 5G рассматривается как следующий этап развития сетевой инфраструктуры Украины.