Налоговые правила для бизнеса станут более жесткими: что изменит ATAD в Украине

Украина готовится имплементировать ATAD — правила Европейского Союза против избежания налогообложения, изменяющие подход к защите корпоративной налоговой базы. В 2026 году этот процесс перешел из планов в законодательную фазу: Министерство финансов уже обнародовало первые проекты изменений в Налоговый кодекс. Об этом говорится в статье «Вокс Украина».

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Что такое ATAD

ATAD — это директива ЕС, направленная на противодействие практикам агрессивного налогового планирования и размывания налоговой базы.

Она не вводит новый налог и не изменяет ставку налога на прибыль.

Ее суть — в изменении правил, согласно которым определяется налоговая база бизнеса.

То есть ATAD влияет на то, какие расходы компания может учесть при расчете налога, когда возникает налогообложение при выводе активов и при каких условиях в базу налогообложения добавляется доход иностранной компании.

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Почему это важно для бизнеса

Имплементация ATAD напрямую повлияет на расчет налога на прибыль.

Для компаний это означает более жесткие правила по операциям со связанными структурами, иностранными компаниями, долговым финансированием и перемещением активов.

Речь идет не о техническом изменении узкого круга налоговых консультантов, а о новых правилах, по которым бизнес будет определять свои налоговые обязательства.

Пять основных правил ATAD

Директива держится на пяти основных блоках:

ограничение расходов на заимствование;

налогообложение при выводе активов;

общее правило противодействия злоупотреблениям;

правила по контролируемым иностранным компаниям;

противодействие гибридным разногласиям.

Именно эти правила должны усложнить использование схем, по которым прибыль искусственно выводится в другие юрисдикции или уменьшается налогооблагаемая база в Украине.

Украина не начинает с нуля

Часть подходов, предусмотренных ATAD, уже есть в украинском налоговом законодательстве. В частности, в Украине уже действуют правила по контролируемым иностранным компаниям.

В дальнейшем их должны отдельно оценить в соответствии с требованиями ATAD.

Также в Налоговом кодексе уже существуют ограничения по расходам на заимствование. Минфин предлагает перестроить этот механизм по модели статьи 4 ATAD.

Какой выбор у Украины

ATAD устанавливает минимальный уровень защиты налоговой базы, но оставляет государствам простор для выбора.

Страны могут самостоятельно определять отдельные модели, пороги, исключения и механизмы применения правил.

Поэтому главный вопрос для Украины состоит не только в том, будет ли имплементирован ATAD, а в том, какой именно вариант правил изберет государство.

Что это значит

Имплементация ATAD может существенно изменить налоговое планирование украинского бизнеса.

Компаниям придется внимательнее оценивать структуру финансирования, операции с иностранными компаниями, вывод активов и использование налоговых преимуществ.

Для государства это инструмент защиты налоговой базы и приближение правил ЕС.

Для бизнеса сигнал, что налоговые модели должны становиться более прозрачными, а агрессивное налоговое планирование будет сложнее защищать.