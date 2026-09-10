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10 сентября 2026, 16:23 Читати українською

Налоговые правила для бизнеса станут более жесткими: что изменит ATAD в Украине

Украина готовится имплементировать ATAD — правила Европейского Союза против избежания налогообложения, изменяющие подход к защите корпоративной налоговой базы. В 2026 году этот процесс перешел из планов в законодательную фазу: Министерство финансов уже обнародовало первые проекты изменений в Налоговый кодекс. Об этом говорится в статье «Вокс Украина».

Украина готовится имплементировать ATAD — правила Европейского Союза против избежания налогообложения, изменяющие подход к защите корпоративной налоговой базы.

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Что такое ATAD

ATAD — это директива ЕС, направленная на противодействие практикам агрессивного налогового планирования и размывания налоговой базы.

Она не вводит новый налог и не изменяет ставку налога на прибыль.

Ее суть — в изменении правил, согласно которым определяется налоговая база бизнеса.

То есть ATAD влияет на то, какие расходы компания может учесть при расчете налога, когда возникает налогообложение при выводе активов и при каких условиях в базу налогообложения добавляется доход иностранной компании.

Читайте также: Усиление налоговой: что готовит правительство для ФЛПов и украинцев за рубежом

Почему это важно для бизнеса

Имплементация ATAD напрямую повлияет на расчет налога на прибыль.

Для компаний это означает более жесткие правила по операциям со связанными структурами, иностранными компаниями, долговым финансированием и перемещением активов.

Речь идет не о техническом изменении узкого круга налоговых консультантов, а о новых правилах, по которым бизнес будет определять свои налоговые обязательства.

Пять основных правил ATAD

Директива держится на пяти основных блоках:

  • ограничение расходов на заимствование;
  • налогообложение при выводе активов;
  • общее правило противодействия злоупотреблениям;
  • правила по контролируемым иностранным компаниям;
  • противодействие гибридным разногласиям.

Именно эти правила должны усложнить использование схем, по которым прибыль искусственно выводится в другие юрисдикции или уменьшается налогооблагаемая база в Украине.

Украина не начинает с нуля

Часть подходов, предусмотренных ATAD, уже есть в украинском налоговом законодательстве. В частности, в Украине уже действуют правила по контролируемым иностранным компаниям.

В дальнейшем их должны отдельно оценить в соответствии с требованиями ATAD.

Также в Налоговом кодексе уже существуют ограничения по расходам на заимствование. Минфин предлагает перестроить этот механизм по модели статьи 4 ATAD.

Какой выбор у Украины

ATAD устанавливает минимальный уровень защиты налоговой базы, но оставляет государствам простор для выбора.

Страны могут самостоятельно определять отдельные модели, пороги, исключения и механизмы применения правил.

Поэтому главный вопрос для Украины состоит не только в том, будет ли имплементирован ATAD, а в том, какой именно вариант правил изберет государство.

Что это значит

Имплементация ATAD может существенно изменить налоговое планирование украинского бизнеса.

Компаниям придется внимательнее оценивать структуру финансирования, операции с иностранными компаниями, вывод активов и использование налоговых преимуществ.

Для государства это инструмент защиты налоговой базы и приближение правил ЕС.

Для бизнеса сигнал, что налоговые модели должны становиться более прозрачными, а агрессивное налоговое планирование будет сложнее защищать.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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