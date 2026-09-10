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10 сентября 2026, 15:53 Читати українською

Trezor предупредил о фишинговой атаке после взлома почтового провайдера

Производитель криптокошельков Trezor сообщил о фишинговой атаке после взлома своего почтового провайдера. Злоумышленники начали рассылать клиентам компании электронные письма от имени Trezor с темой «Critical Security Alert: STM32 Entropy Vulnerability», сообщила компания X.

Производитель криптокошельков Trezor сообщил о фишинговой атаке после взлома своего почтового провайдера.

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В компании подчеркнули, что эти сообщения не отправлялись Trezor, несмотря на то, что они могут приходить из официального домена и выглядеть подлинными.

Что произошло

По данным Trezor, почтового провайдера компании взломали.

После этого клиенты начали получать электронные письма с якобы критическими предупреждениями о безопасности.

В таких сообщениях содержатся ссылки, по которым пользователей могут пытаться заставить перейти мошенники.

Что говорят в Trezor

В Trezor заявили, что письмо с названием Critical Security Alert: STM32 Entropy Vulnerability является фишинговой атакой. Компания призвала пользователей не переходить по ссылкам из таких сообщений.

Почему атака опасна

Особенность этой фишинговой кампании в том, что письма могут поступать из официального домена Trezor.

Это делает их более убедительными для пользователей, привыкших проверять адрес отправителя перед открытием письма.

Один из пользователей сообщил, что после проверки домена перешел по ссылке в письме и заметил попытку загрузки файла на телефон.

Что делать пользователям

Пользователям криптокошельков Trezor следует игнорировать подозрительные письма, даже если они выглядят как официальные.

Не следует переходить по ссылкам, загружать файлы или вводить seed-фразу, пароли или другие данные на страницах, открытых из таких сообщений.

Для проверки информации необходимо использовать только официальные каналы Trezor.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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