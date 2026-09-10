$2,6 трлн крипторынка: ОАЭ резко поднялись в мировом рейтинге

Объединенные Арабские Эмираты резко усилили позиции среди стран, привлекающих владельцев криптовалют и цифровой бизнес. В Henley Crypto Adoption Index 2026 ОАЭ поднялись с пятого на второе место, уступив лишь Сингапуру, удерживающему лидерство четвертый год подряд.

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В первую пятерку также вошли Гонконг, США и Швейцария. Рейтинг охватывает 36 стран и оценивает их по более 900 показателям, среди которых регулирование, налоги, инфраструктура, экономические условия, инновации и уровень использования криптовалют.

Почему ОАЭ опередили Швейцарию и США

Главным преимуществом Эмиратов стала налоговая политика. Страна получила максимальные 10 баллов из 10 за налоговую привлекательность. Henley & Partners отмечает, что в ОАЭ отсутствует налог на торговлю криптовалютами, стейкингами и майнингами для соответствующих категорий операций.

В то же время, налоговый режим для компаний имеет отдельные правила, поэтому отсутствие налога на определенные операции физических лиц не означает полного отсутствия корпоративного налогообложения.

Немаловажным фактором стала и регуляторная инфраструктура. Дубай в 2022 году создал отдельный регулятор виртуальных активов — VARA, а в других финансовых центрах ОАЭ действуют собственные режимы регулирования цифровых активов. Это позволяет стране конкурировать за криптобизнес не только низкими налогами, но и более понятными правилами работы.

Крипторынок оценивают в $2,6 трлн.

По данным нового Crypto Wealth Report 2026, по состоянию на 31 августа общая капитализация крипторынка составляла $2,6 трлн, из которых около $1,6 трлн приходилось на Bitcoin.

В мире насчитывается:

135 694 криптоммиллионера — люди с цифровыми активами на сумму от $1 млн;

92 272 биткоина-миллионера;

290 криптоцентимиллионеров с активами свыше $100 млн;

23 криптомильярдера.

При этом Henley & Partners подчеркивает, что эти показатели оценены на конкретную дату и рассчитываются на основе блокчейн- и рыночных данных.



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Персидский залив усиливает конкуренцию за криптокапитал

Подъем ОАЭ происходит на фоне обострения глобальной конкуренции состоятельных владельцев цифровых активов. Для них важны не только доходность инвестиций, но и налоговые правила, регуляторная определенность, возможность перемещения капитала и условия проживания.

У ОАЭ также самый высокий среди стран показатель Wealth Mobility Competitiveness — 85,3 балла из 100. В этом рейтинге они опередили Сингапур, Новую Зеландию и другие популярные юрисдикции для международного капитала.

В то же время Сингапур сохранил первое место благодаря высокой оценке за инновации и технологии. Гонконг занял третью позицию благодаря сильной инфраструктуре и экономическим факторам, США — четвертую, получив максимальную оценку распространения криптовалют среди населения.

Таким образом ОАЭ все активнее позиционируют себя не просто как юрисдикцию с низким налогообложением, а как глобальный центр для криптовалютного бизнеса и владельцев цифрового капитала.