ЕБРР ухудшил прогноз для Украины: экономика вырастет всего на 2,2%

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) обновил прогноз для Украины в сентябрьском Regional Economic Prospects. Банк ожидает более медленного восстановления экономики, чем прогнозировал ранее, из-за длительных перебоев с электроэнергией, дефицита работников, проблем с логистикой и более дорогой энергии.

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По новой оценке реальный ВВП Украины вырос на 1,8% в 2025 году. В февральском прогнозе ЕБРР ожидал роста на 2%, то есть фактический результат оказался на 0,2 процентного пункта ниже.

Прогноз на 2026 год снижен с 2,5 до 2,2%. Таким образом, ЕБРР ухудшил оценку еще на 0,3 процентного пункта.

В то же время, прогноз на 2027 год остался без изменений — 4%. Такой темп роста банк ожидает при ослаблении боевых действий и начале масштабного послевоенного восстановления.

Война и энергетика остаются главными рисками

ЕБРР отмечает, что украинская экономика сохраняет макрофинансовую стабильность, однако ее рост сдерживает дефицит рабочей силы, повреждение энергетической инфраструктуры и перебои в логистике.

Дополнительным риском стали высокие мировые цены на энергоносители. Поэтому растут расходы украинского бизнеса и домохозяйств, а инфляционное давление усиливается.

В то же время, масштабная международная поддержка остается ключевым фактором стабильности. На 2026−2027 годы уже предусмотрено более 110 млрд евро внешнего финансирования, что, по оценке ЕБРР, должно уменьшить краткосрочные финансовые риски для Украины.



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Дефицит бюджета остается очень высоким

По оценке банка дефицит государственного бюджета без учета грантов составил 23,6% ВВП в 2025 году, а в 2026 году ожидается на уровне 19,3% ВВП.

ЕБРР объясняет это, прежде всего, чрезвычайно высокими расходами на оборону и социальную сферу. Финансирование дефицита в значительной степени обеспечивается международными партнерами.

Таким образом, новый прогноз ЕБРР показывает: экономика Украины продолжает расти, но темпы восстановления остаются слабыми, а быстрое ускорение возможно только при улучшении ситуации безопасности и запуске масштабной реконструкции.