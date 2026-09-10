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10 сентября 2026, 15:15 Читати українською

2 500 из 15 000 домов Киева не имеют резервного источника тепла -The Economist

Украина активно готовит энергосистему к новой зиме, однако Киев остается одним из самых уязвимых мест. Столица может столкнуться с проблемами не только из-за повреждений генерации, но и из-за недостаточного количества резервных источников тепла и электроэнергии. Об этом сообщает The Economist.

Украина активно готовит энергосистему к новой зиме, однако Киев остается одним из самых уязвимых мест.

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По данным The Economist, около 2500 из 15 000 зданий Киева не имеют резервного источника тепла. Уязвимой остается и система водоснабжения: масштабное отключение электроэнергии может параллельно нарушить работу канализации и централизованного отопления.

Энергосистему готовят к новым атакам

После проблем минувшей зимой правительство и энергетические компании усилили подготовку к отопительному сезону. Программа предусматривает развитие локального поколения, физическую защиту энергетических объектов, децентрализацию электро- и теплоснабжения, а также создание резервных источников водоснабжения.

По словам эксперта Александра Харченко, до декабря Украина может выполнить втрое больше работ по подготовке энергосистемы, чем в любой предыдущий год.

В Киеве уже усиливается защита ключевых объектов. Государственное агентство восстановления защитило около 20 высоковольтных трансформаторных объектов бетонными конструкциями и другими инженерными сооружениями.

В то же время, полностью защитить крупные столичные ТЭЦ практически невозможно. В случае уничтожения локального поколения Киев будет зависеть от возможности передать электроэнергию из других регионов.

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Главная проблема — резервы на уровне города

У Украины может быть достаточно электроэнергии на уровне всей системы, однако это не гарантирует ее доставки в столицу. У части подстанций вокруг Киева нет достаточных резервных мощностей, а отдельные линии, соединяющие город с атомными электростанциями, остаются уязвимыми.

Дополнительным риском является рост нагрузки во время морозов. Прошлой зимой после повреждения теплоэлектроцентрали тысячи жителей перешли на электрические обогреватели, что создало дополнительное давление на сети.

Поэтому даже масштабная подготовка энергосистемы не гарантирует Киеву бесперебойное отопление и электроснабжение. В случае новой волны атак многое будет зависеть от работы ПВО, состояния сетей и наличия локальных резервных источников энергии.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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