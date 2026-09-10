«Нафтогаз» ищет нового руководителя: к конкурсу привлекут ЕБРР

Набсовет НАК «Нафтогаз Украины» заявил о решении провести открытый конкурс на должность председателя правления. К отбору привлекут международную компанию по поиску топ-менеджеров, а конкурс будет проходить при поддержке и координации с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

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В компании заявили, что процедура должна обеспечить независимый отбор кандидатов по профессиональным критериям в соответствии со стандартами корпоративного управления ОЭСР.

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До конкурса будет руководить Федоренко



До завершения конкурса обязанности председателя правления будет выполнять Сергей Федоренко, которого наблюдательный совет назначил и.о. после перехода Сергея Корецкого в должность премьер-министра.

По словам Корецкого, оптимальным вариантом было бы назначить нового руководителя по завершении осенне-зимнего периода 2026/27.