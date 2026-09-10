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10 сентября 2026, 14:33 Читати українською

Доля китайских авто в ЕС превысила 9%: Италия требует жестких пошлин

Итальянская ассоциация автопроизводителей ANFIA призвал Европейский Союз существенно усилить защиту автомобильного рынка от китайского импорта. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром». Организация предлагает установить 80% пошлины на автомобили и комплектующие из Китая, поставляемые сверх определенной квоты.

Итальянская ассоциация автопроизводителей ANFIA призвал Европейский Союз существенно усилить защиту автомобильного рынка от китайского импорта.

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Идея предполагает, что беспошлинно в ЕС можно будет ввозить китайские автомобили в объеме до 8% от годовых регистраций машин в Европе, а все превышающее этот уровень будет облагаться высоким тарифом. В первой половине 2026 года доля китайских брендов на европейском рынке уже превысила 9% продаж.

Китай резко наращивает экспорт автомобилей

Призывы к новым пошлинам появились на фоне стремительного роста китайского автопрома. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM), в августе экспорт легковых автомобилей из КНР вырос на 67,1% в годовом исчислении — до 890 тыс. единиц.

За первые восемь месяцев года Китай экспортировал более 6,2 млн. легковых автомобилей, что уже превысило показатель всего 2025 года, когда за границу было поставлено около 6 млн. легковых автомобилей и 7,1 млн. транспортных средств в целом.

Аналитики S&P Global Ratings прогнозируют, что по итогам года экспорт китайских легковых автомобилей может вырасти еще на 50−70%.

Основным драйвером продаж остаются электромобили и гибриды, которые привлекают покупателей по конкурентным ценам и современным технологиям.

Читайте также: Авто из Китая потеряли спрос в Украине: какие модели покупали чаще всего

Внутренний рынок Китая слабеет

Активное расширение экспорта отчасти объясняется проблемами внутри Китая. В августе продажи легковых автомобилей на внутреннем рынке страны упали на 25,6%, до менее 1,5 млн машин.

Китайские производители сталкиваются с жесткой конкуренцией, ценовыми войнами и замедлением экономики. Поэтому компании все активнее переориентируются на внешние рынки и открывают производства за рубежом, чтобы уменьшить влияние торговых барьеров и логистических затрат.

Для Европы вопрос китайского импорта становится все более стратегическим: государства ЕС пытаются найти баланс между доступом к более дешевым автомобилям и защитой собственной автомобильной промышленности.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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