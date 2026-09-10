Фунт стерлингов поднялся до максимума с 29 августа: что происходит

Фунт стерлингов в четверг укрепился до $1,3554 за фунт — самого высокого уровня с 29 августа. Как утверждает Investing Com, главной причиной стало усиление ожиданий, что Банк Англии может повышать процентные ставки быстрее прогнозируемого.

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Рынок пока не ожидает повышения ставки на ближайшем заседании британского центробанка. В то же время, трейдеры прогнозируют по меньшей мере два повышения ставки до марта 2027 года, а вероятность третьего оценивают примерно в 40%.

Инфляция подталкивает Банк Англии к более жесткой политике

Ожидания повышения ставок усилились после ускорения инфляции в Великобритании. В июле потребительские цены выросли на 2,9% в годовом исчислении против 2,6% месяцем ранее.

Для валютного рынка более высокая ставка делает активы в фунтах более привлекательными для инвесторов, поскольку повышает потенциальную доходность британских активов. Именно сейчас это поддерживает курс валюты.

В то же время, ситуация остается неоднозначной. Рост цен на нефть — Brent уже превысил $100 за баррель — создает дополнительное инфляционное давление для Великобритании, которое в значительной степени зависит от импорта энергоносителей.

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Фунт опережает доллар по ожиданиям ставок

Рынки сейчас закладывают не менее двух повышений ставки Банка Англии до марта следующего года. Для Федеральной резервной системы США прогноз также предусматривает два повышения за аналогичный период.

При этом британский центробанк пытается сдерживать слишком агрессивные ожидания. Глава Банка Англии Эндрю Бэйли отмечает, что дальнейшее повышение ставки не гарантировано.

Таким образом, поддержка фунта сейчас обеспечивает сочетание высокой инфляции, ожиданий более жесткой политики Банка Англии и относительно слабой динамики доллара. В то же время, дорогие энергоносители и будущий осенний бюджет Великобритании остаются рисками для валюты.