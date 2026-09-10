Скандал в Китае ударил по Louis Vuitton: продажи упали на 30%

Продажи Louis Vuitton в Китае в июле сократились примерно на 30%, а в августе падение замедлилось до 20−25%, пишет Bloomberg. Одним из факторов стал скандал вокруг судебного спора французского бренда с местной сетью чайных Molly Tea.

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По оценке исследовательской компании JL Warren Capital, негативная реакция китайских потребителей усугубила проблемы Louis Vuitton, который уже сталкивался со снижением спроса из-за слабости китайской экономики.

Скандал из-за торговой марки

Louis Vuitton подал в суд на Molly Tea из-за сходства ее четырехлепесткового логотипа с фирменным цветочным символом французского бренда. Суд принял сторону Louis Vuitton и обязал китайскую компанию выплатить 10,3 млн юаней ($1,5 млн).

Решение повлекло за собой волну критики в китайских соцсетях. Пользователи, в частности, защищали Molly Tea и обвиняли французский бренд в чрезмерном давлении на местный бизнес.

По данным JL Warren, скандал заметно повлиял на продажи Louis Vuitton. В то же время, компания прогнозирует, что в сентябре темпы падения могут сократиться примерно до 13%.

Китай остается критически важным для LVMH

Китайский рынок имеет стратегическое значение для французской группы LVMH. На Азию без учета Японии приходилось около 29% выручки группы в первом полугодии.

По оценке UBS, китайские потребители обеспечивают около 30% продаж LVMH, тогда как Louis Vuitton генерирует около четверти выручки группы и около 60% ее прибыли до уплаты процентов и налогов.

Проблемы, однако, не ограничиваются Louis Vuitton. В июле продажи Gucci в Китае, по оценке JL Warren, упали на 20%, а Hermès — примерно на 5%. В августе понижение составляло соответственно около 10% и 13%.

Акции LVMH с начала года потеряли более 36%, Hermès — около трети, а Kering — почти 23%.

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Для люксового сектора китайский рынок усложняют замедление экономики, более слабый спрос состоятельных потребителей и меры власти, направленные на увеличение налоговых поступлений.

В то же время аналитики ожидают, что негативная реакция на Louis Vuitton будет носить преимущественно краткосрочный характер, хотя она уже могла ухудшить результаты бренда в Китае в третьем квартале 2026 года.