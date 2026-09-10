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10 сентября 2026, 11:40 Читати українською

Дефицит бюджета растет: Правительство передало в Раду еще три важных законопроекта

Кабинет Министров одобрил и направил в Верховную Раду еще три законопроекта, необходимых для выполнения условий, связанных с привлечением международного финансирования и покрытием дефицита государственного бюджета.

Кабинет Министров одобрил и направил в Верховную Раду еще три законопроекта, необходимых для выполнения условий, связанных с привлечением международного финансирования и покрытием дефицита государственного бюджета.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДокументы касаются работы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, АО «Укрзализныця» и Высшей квалификационной комиссии судей Украины .

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Документы касаются работы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, АО «Укрзализныця» и Высшей квалификационной комиссии судей Украины .

Министрам поручено безотлагательно приступить к работе над законопроектами с депутатами на уровне парламентских комитетов.

Правительство передало в Раду уже восемь законопроектов

По словам премьер-министра Украины Сергея Корецкого, вопрос принятия необходимых законов особенно важен из-за значительного дефицита государственного бюджета.

С начала сентября Кабмин уже одобрил и передал парламенту восемь законопроектов, входящих в пакет решений для получения внешней финансовой поддержки.

Правительство намерено до 1 ноября принять все необходимые решения со своей стороны.

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Решения Совета нужны для стабильности бюджета

Премьер призвал депутатов как можно быстрее рассмотреть законопроекты, необходимые для привлечения международной помощи.

По его словам, согласованная работа Кабмина и парламента должна обеспечить финансирование ключевых государственных расходов, в том числе обороны и социальной сферы .

Правительство рассчитывает, что парламент оперативно проработает законодательный пакет и примет необходимые решения.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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