Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал выплатить каждому взрослому американцу по 5000 долларов, если Республиканская партия сохранит контроль над обеими палатами Конгресса после промежуточных выборов в ноябре. Об этом он сказал, выступая на съезде Республиканской партии в Далласе.
Трамп пообещал выплатить каждому американцу $5000, но есть условие
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Глава Белого дома назвал это своеобразными «дивидендами», которые «успешные компании выплачивают инвесторам».
«Мы назовем это «дивидендом Трампа», — заявил президент.
Однако, по его словам, условием выплат будет использование этих средств внутри страны.
Трамп также сказал, что победа демократов будет означать для американцев «ад, как и два года назад».
По его словам, в случае поражения республиканцев США снова «потеряют границы, потеряют снижение налогов и безопасность».
«Причина, по которой демократы не могут этого сделать, состоит в том, что они не применяют пошлины, они не получают денег. Все, что они знают — это бедность и как разрушить нашу страну. А мы зарабатываем огромные деньги», — заявил Трамп.
Комментарии - 1
Смирись что выборы уже проиграны, а заработал ты за это время себе в кармашек хорошо!