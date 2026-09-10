Трамп пообещал выплатить каждому американцу $5000, но есть условие

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал выплатить каждому взрослому американцу по 5000 долларов , если Республиканская партия сохранит контроль над обеими палатами Конгресса после промежуточных выборов в ноябре. Об этом он сказал, выступая на съезде Республиканской партии в Далласе.

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Глава Белого дома назвал это своеобразными «дивидендами», которые «успешные компании выплачивают инвесторам».

«Мы назовем это «дивидендом Трампа», — заявил президент.

Однако, по его словам, условием выплат будет использование этих средств внутри страны.

Трамп также сказал, что победа демократов будет означать для американцев «ад, как и два года назад».

По его словам, в случае поражения республиканцев США снова «потеряют границы, потеряют снижение налогов и безопасность».

«Причина, по которой демократы не могут этого сделать, состоит в том, что они не применяют пошлины, они не получают денег. Все, что они знают — это бедность и как разрушить нашу страну. А мы зарабатываем огромные деньги», — заявил Трамп.