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10 сентября 2026, 10:25 Читати українською

США против Huawei: в Бруклине начался громкий суд над китайским техногигантом

В федеральном суде Бруклина начался уголовный процесс против китайской технологической корпорации Huawei. Как сообщает R euters, а мериканские прокуроры утверждают, что компания в течение двух десятилетий систематически использовала незаконные методы для расширения бизнеса, в том числе похищала коммерческие секреты американских компаний и скрывала деятельность в Иране.

В федеральном суде Бруклина начался уголовный процесс против китайской технологической корпорации Huawei.

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Huawei отрицает обвинения. Защита настаивает, что прокуратура пытается представить отдельные действия сотрудников и обычные бизнес-процессы, как часть масштабного преступного сговора. Процесс может длиться около трех месяцев .

В чем США обвиняют Huawei

По версии прокуратуры, Huawei вступила в сговор с целью получения коммерческих секретов не менее пяти американских технологических компаний .

Среди эпизодов, рассматриваемых судом:

  • получение исходного кода операционной системы для сетевых маршрутизаторов Cisco ;

  • угон роботизированной руки, которую T-Mobile использовала для тестирования смартфонов;

  • несанкционированное фотосъемка сетевого оборудования другой технологической компании.

Прокуроры утверждают, что эти действия должны обеспечить Huawei конкурентное преимущество и помочь компании быстрее расширять бизнес на мировом телекоммуникационном рынке.

Отдельный блок дела касается Ирана. США обвиняют Huawei в сокрытии характера своих операций в стране, чтобы проводить долларовые платежи через американскую финансовую систему, несмотря на санкции.

Обвинение также включает в себя эпизоды, связанные с отмыванием средств, мошенничеством, препятствием правосудию и рэкетом — использованием предприятия для систематической незаконной деятельности.

Huawei: это не сговор, а конкуренция

Защита компании категорически не согласна с версией прокуратуры.

Адвокаты Huawei заявляют, что американская сторона избирательно использует отдельные инциденты, пытаясь создать картину организованной преступной деятельности.

По их версии, случаи из Cisco и T-Mobile были действиями отдельных сотрудников, а руководство компании после их обнаружения принимало меры.

Защита также отрицает умышленное нарушение санкций США. Адвокаты утверждают, что нет доказательств того, что Huawei отдавала себе отчет в незаконности проведения определенных операций в долларах. Они также обращают внимание, что банки, якобы введенные в заблуждение, знали о работе Huawei в Иране и продолжали бороться за ее бизнес.

Таким образом, главная линия защиты состоит в том, что прокуратура пытается превратить отдельные нарушения или ошибки сотрудников в доказательство существования централизованной преступной стратегии .

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Дело началось с ареста финдиректора Huawei

Уголовное преследование Huawei началось еще в 2018 году. Тогда США обвинили компанию и ее финансового директора Мэнь Ваньчжоу в банковском мошенничестве и нарушении санкций из-за деятельности Huawei в Иране.

Мень задержали в Ванкувере по американскому ордеру. Почти три года она оспаривала возможную экстрадицию в США, после чего вернулась в Китай в рамках дипломатической договоренности между Вашингтоном, Пекином и Оттавой.

В 2022 году обвинения против Мэни были сняты в рамках соглашения с американской прокуратурой. В то же время, сделанные ею ранее признание могут быть использованы в качестве доказательств в нынешнем процессе.

Суд над Huawei имеет не только юридическое, но и значительное геополитическое значение. Компания остается одним из ключевых китайских производителей телекоммуникационного оборудования и все более активно развивает направление ШИ-чипов. Соединенные Штаты при этом ограничивают доступ Huawei к американским технологиям, ссылаясь на риски национальной безопасности.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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