В 2027 году дефицит бюджета составит 2,7 трлн грн: правительство назвало источники финансирования

В 2027 году общая потребность государственного бюджета Украины в финансировании составит 2,746 трлн. Большую часть этой суммы правительство планирует возместить за счет внешних заимствований. Об этом свидетельствует новая Среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2027−2029 годы, подготовленная правительством, пишет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

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Сколько денег нужно бюджету

По прогнозу, в 2027 году правительство рассчитывает привлечь:

2,193 трлн грн — за счет внешних заимствований;

543 млрд грн — на внутреннем рынке.

В последующие годы общая потребность в финансировании должна постепенно уменьшаться.

В 2028 году она прогнозируется на уровне 2,06 трлн грн, в 2029 году — 1,702 трлн грн.

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Украина будет оставаться зависимой от внешней поддержки

В 2026—2028 годах внешние заимствования должны покрывать около 80% всех потребностей Украины в финансировании.

Только в 2029 году, по прогнозу Минфина, доля внешнего финансирования может снизиться до 67%.

Это означает, что в ближайшие годы государственные финансы будут оставаться критически зависимыми от международной помощи и льготных кредитов.

Главный источник — ЕС

Ключевым источником финансирования для Украины должен оставаться Европейский союз. В стратегии говорится, что европейская поддержка должна обеспечить около двух третей потребностей Украины в финансировании в 2027—2029 годах.

Приоритетом для правительства остаются льготные кредиты и максимально возможная доля грантов. Такой подход должен сдерживать дальнейший рост долговой нагрузки.

Что будет с государственным долгом

Государственный и гарантированный государством долг будет оставаться очень высоким. По базовому прогнозу он вырастет до 114,2% ВВП в 2028 году. В 2029 году долг должен снизиться до 108,7% ВВП.

В то же время, дефицит бюджета планируют постепенно сократить — до 5,5% ВВП в 2029 году.

Прогноз зависит от ситуации безопасности

В стратегии есть важное предположение: постепенное оздоровление государственных финансов возможно только при существенном улучшении ситуации безопасности, начиная с 2027 года.

Именно на этом сценарии построены прогнозы по снижению потребности в финансировании, сокращению дефицита и стабилизации долговой нагрузки.

Выплаты по долгу останутся высокими

Даже при базовом сценарии платежи по погашению и обслуживанию государственного долга в 2026—2029 годах будут оставаться значительными.

В среднем они составят около 1,27 трлн грн в год.

Это означает, что значительная часть бюджетного ресурса будет и дальше направляться на выполнение долговых обязательств.

Что это значит

Долговая стратегия на 2027−2029 годы показывает, что у Украины еще несколько лет будут очень высокие потребности в финансировании.

Ключевыми условиями стабилизации остаются регулярная внешняя поддержка, доступ к льготным кредитам и грантам, а также существенное улучшение ситуации безопасности.

Без этих факторов нагрузка на бюджет и долговую систему будет оставаться высокой.