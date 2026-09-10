Китай обеспечивает почти 30% импорта Украины: что стоит за рекордным ростом

Китайский импорт в Украину стремительно растет, но объяснять это только популярностью маркетплейсов вроде AliExpress или Temu не стоит. Об этом пишет народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

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Китай стал главным поставщиком товаров

За год импорт из Китая вырос на 69%. Сейчас Китай обеспечивает почти 30% всего товарного импорта Украины.

Для сравнения: за восемь месяцев Украина ввезла товаров:

из Польши — на $6,3 млрд;

из Германии — на $4,4 млрд.

То есть объем импорта из Китая существенно превышает поставки от ближайших европейских торговых партнеров.

Это не только маркетплейсы

Структура импорта свидетельствует о том, что скачок поставок из Китая нельзя объяснить только дешевыми товарами с онлайн-платформ.

Крупнейшая категория украинского импорта в этом году — машины, оборудование и транспорт. За январь — август их ввезли на $29,9 млрд. Это около 45% всего товарного импорта Украины.

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Аккумуляторы как наглядный пример

В частности, это видно на примере импорта аккумуляторов. В январе 2026 года Украина ввезла аккумуляторов на 10,4 млрд грн. Это почти в 2,7 раза больше, чем в январе прошлого года. При этом 91% импорта аккумуляторов — на 9,5 млрд грн — пришлось именно на Китай.

Что стоит за ростом

За китайскими $19,6 млрд стоят не только посылки с одеждой, чехлами для телефонов или мелкой электроникой.

Китай становится для Украины всё более важным поставщиком техники, оборудования, транспорта и компонентов. В частности, речь идёт о товарах, связанных с энергетикой и восстановлением устойчивости инфраструктуры.

Дисбаланс в торговле

Масштаб импорта из Китая особенно заметен на фоне общего украинского экспорта. За восемь месяцев Украина закупила в Китае товаров на $19,6 млрд. В то же время весь украинский товарный экспорт во все страны мира за этот период составил $26,6 млрд.

Что это означает

Китай быстро усиливает свою роль во внешней торговле Украины.

Импорт из этой страны уже составляет значительную часть товарных поставок, прежде всего в сегментах техники, оборудования, транспорта и компонентов.

В то же время такой рост усугубляет торговый дисбаланс: Украина все больше зависит от импортных товаров, тогда как экспортная выручка остается ограниченной.

Напомним

Как писал «Минфин», в августе 2026 года украинский экспорт резко сократился, тогда как импорт остался на среднемесячных уровнях первого полугодия. По оперативным данным таможни, экспорт в августе составил $2,5 млрд. Это на 19,4% меньше, чем в июле и на 21,9% меньше, чем в августе прошлого года.